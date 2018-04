Eleonora Giorgi/ Chi è la madre di Paolo Ciavarro, eliminata a Ballando con le Stelle

Eleonora Giorgi, l'attrice ospite nel salotto di Canale 5 dopo la bellissima esperienza a Ballando con le stelle 2018 dove spera anche di essere ripescata. (Maurizio Costanzo Show)

Eleonora Giorgi è innamoratissima del figlio Paolo Ciavarro, avuto grazie al suo matrimonio con l'attore Massimo Ciavarro. Sul profilo Instagram della nota attrice italiana non manca mai una foto del figlio, fra sorrisi e sguardi magnetici. Negli ultimi giorni, mamma Giorgi ha infatti sottolineato in un post amorevole quanto adori la risata di Paolo, grazie ad una foto in cui lo si vede sorridente. Clicca qui per vedere il post di Eleonora Giorgi con il figlio. Questa sera, giovedì 5 aprile 2018, Paolo Ciavarro sarà inoltre presente al Maurizio Costanzo Show al fianco del padre Massimo, mentre Eleonora Giorgi non sarà in studio. A distanza di pochi giorni dalla sua eliminazione a Ballando con le Stelle 2018, l'attrice continua a credere nella propria vittoria finale. Per questo ha pubblicato un video fatto dal figlio in cui ribadisce i suoi intenti: tornare nel talent di Rai 1 per vincerlo. Sostenuta da migliaia di ammiratori, la Giorgi rappresenta per molte fan un simbolo di vittoria sotto molti aspetti. Dal fisico mozzafiato che sfoggia ancora fino alla nota simpatia che in poco tempo le ha permesso di diventare una delle icone del cinema italiano anni Ottanta. I commenti degli ammiratori sui social parlano chiaro: la Giorgi ha dalla sua parte intelligenza, ironia ed un fisico top che la rendono unica.

TORNERÀ IN GARA A BALLANDO CON LE STELLE?

Eleonora Giorgi incrocia le dita per Ballando con le Stelle 2018: il ripescaggio le permetterà di ritornare nel talent al fianco di Samuel Peron? L'attrice ha infatti perso lo spareggio che l'ha vista in sfida con Cristina Ich, ma non è detta l'ultima parola. La sua determinazione nel voler continuare il percorso e il progressivo miglioramento delle sue abilità sulla pista della Rai potrebbe permetterle di rientrare e rimettersi in gioco. Il suo percorso nel talent guidato da Milly Carlucci non è stato sempre facile, visto che la Giorgi ha avuto da ridire sullo 0 che le è stato assegnato nelle prime puntate da Guillermo Mariotto. Il noto giudice del programma ha ricevuto pesanti critiche sui social proprio per quel voto, che agli occhi dell'ex concorrente era collegato solo ad una volontà di Mariotto di mettersi in mostra. In un'intervista al settimanale Oggi, la Giorgi infatti ha manifestato il proprio risentimento per un verdetto che ha vissuto come un'ingiustizia. La determinazione dell'ex ballerina provetta non è stata comunque scalfita da un evento simile, come ha dimostrato nelle puntate successive impegnandosi con maggior forza nelle prove.

