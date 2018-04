Emanuela Tittocchia/ L’amicizia con Craig Warwick e il ricordo del suo bisnonno (Maurizio Costanzo Show)

Emanuela Tittocchia, questa sera sarà nel parterre del popolare talk show di Canale 5 per raccontarsi alla luce dei suoi nuovi progetti (Maurizio Costanzo Show )

05 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Emanuela Tittocchia e l'attore Fabio Testi

Emanuela Tittocchia, protagonista nei mesi scorsi di un’accesissima querelle nei principali salotti televisivi assieme al suo ex, l’attore Fabio Testi, questa sera tornerà sul piccolo schermo per l’appuntamento in seconda serata con Il Maurizio Costanzo Show. L’attrice avrà quindi la possibilità di raccontarsi alla luce della recente polemica, svelando dettagli ancora poco noti al grande pubblico e snocciolando tutte le questioni ancora rimaste irrisolte. Emanuela Tittochia parlerà inoltre nei suoi prossimi progetti e dei programmi che la vedranno protagonista, così come lei stessa, nelle ultime ore, ha anticipato in un breve post sui social. “Buongiorno amici. Io ho una bellissima notizia da darvi ma non posso ancora farlo”, si legge infatti su Facebook, dove a dare un indizio sui suoi prossimi progetti sono stati i numerosi hashtag che accompagnano il messaggio: “#ilbossdellepizze #novità #felicità #nuovaemozione #nicolavizziniproduttore #tv #format #andreastranieri”. Vedremo l’attrice al più presto in tv?

L'AMICIZIA CON CRAIG WARWICK

È stata proprio Emanuela Tittocchia, qualche giorno fa, a portare alla luce la verità di Craig Warwick sul sogno che Lady Diana fece sul suo conto. “Mi aveva immaginato su una spiaggia davanti al mare azzurro e vedeva intorno a me persone ostili”, ha ricordato infatti sulle pagine di “Mio” il sensitivo associando quelle visioni alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi e, a raccogliere la sua testimonianza, c’era proprio l’attrice, che sul noto settimanale cura da tempo una rubrica. Emanuela Tittoccchia, che vanta con Craig Warwick un’amicizia di vecchia data, ha inoltre raccontato la sua personale esperienza a contatto con il noto medium, che qualche tempo fa, in maniera del tutto casuale, ha avvertito accanto a lei una strana presenza. “Ha iniziato a dire che sentiva un fortissimo odore di sigaro – ha ricordato l’attrice – mi ha detto che vicino a me c’era qualcuno che fumava (…) in quel momento mi sono venuti brividi incredibili e ho sentito forte la presenza del mio bisnonno, un uomo meraviglioso che ha vissuto in casa con noi a Torino per 15 anni e che aveva sempre un sigaro toscano in bocca. (…) È stata un’emozione unica”.

