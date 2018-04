Emilio Fede rifatto?/ Il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis conferma il loro piccolo incontro...

Continua la polemica social sul volto quasi "plastificato" di Emilio Fede ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Il giornalista nega i ritocchi estetici ma l'amico Giacomo Urtis...

05 aprile 2018 Hedda Hopper

Emilio Fede rifatto oppure no? Continua la polemica social quando sono passati ormai quattro giorni dalla sua ospitata a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Lo storico giornalista è apparso quasi plastificato in volto ma, a quanto pare, se tutti in un primo momento avevano gridato allo scandalo pensando si trattasse di una serie di interventi di chirurgia estetica andati male, lui ha subito chiarito che non si tratta di questo. Emilio Fede la sta prendendo con ironia e proprio alle critiche risponde netto: "Non ho fatto né chirurgia estetica, né botulino, niente. Sfido chiunque ad avermi mai visto anche solo in spa [...] Il mio amico Giacomo Urtis, chirurgo plastico, dice che è stata l’inquadratura con il grandangolo". Proprio l'amicizia con il chirurgo estetico ha sollevato una serie di dubbi sulla veridicità del suo "naturale" aspetto mostrato in tv.

L'AMICIZIA CON GIACOMO URTIS

Giacomo Urtis ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae con l'amico giornalista proprio nei corridoi della sua clinica (in cui Fede era passato per un salutino). Ma è il Corriere.it che proprio nelle scorse ore ha svelato l'arcano e i dettagli sull'amicizia tra i due volti noti della tv. Lo stesso ex direttore del TG4 ha confermato la conoscenza con il chirurgo estetico di molti vip ma non per quello che tutti pensano, ovvero le sedute e i ritocchini fatti sul suo volto, ma per via delle macchie da sole. Lui stesso conferma: "Lo conosco per via delle macchie da sole: da quando ho fatto l’inviato in Africa, tornano ogni estate e le tolgo col laser". Questo è l'unico "intervento" che ha fatto per mano di Urtis? Lui conferma di sì e che le sue guance sono solo più grosse per via di qualche chilo preso negli ultimi mesi tanto che si dice addirittura a dieta per questo. Possiamo credergli?

