FAST & FURIOUS 6/ Su Italia 1 il film con Paul Walker e Vin Diesel (oggi, 5 aprile 2018)

Fast & furious 6, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST PAUL WALKER

Il film Fast & furious 6 va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 aprile 2018, alle ore 21,25. Una pellicola d'azione del 2013 che è stata diretta da Justin Lin (Star Trek beyond, Hollywood adventures, Annapolis) e interpretata da Vin Diesel (Xxx, I guardini della galassia, Missione tata), Paul Walker (Trappola in fondo al mare, 8 amici da salvare, Varsity blues) e Michelle Rodriguez (Avatar, Resident evil, Nemesi). Fast & furious 6 è il sesto capitolo dell'omonima saga cinematografica, cominciata nel 2001 e composta finora da 7 capitoli più uno spin-off: Fast & furious Tokyo drift, le cui vicende si situano fra questo film e il capitolo successivo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FAST & FURIOUS 6, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O'Conner (Paul Walker) sono diventati ricchissimi ma devono stare nascosti, dopo aver rubato 100 milioni di dollari. I due però non sono felici, perchè sono costretti a vivere in Paesi dove non c'è l'estradizione e sono sempre in fuga. L'agente Luke Hobbs (Dwayne Johnson) offre loro però una possibilità di riscatto. L'agente è in caccia di una banda di piloti ricercati in moltissimi Paesi, che sta rincorrendo per tutto il globo. Owen Shaw (Luke Ewans) è il capo della banda e il suo braccio destro è Letty (Michelle Rodriguez), vecchia fiamma di Dominic che lui credeva morta. Hobs offre quindi a lui e a Brian di rimettere insieme la banda che aveva organizzato il furto e recarsi a Londra per sfidare i piloti. In caso di successo, lui e i suoi complici otterranno l'immunità e potranno tornare a vivere da uomini liberi. Al di là della ricompensa promessa, Dominic decide di accettare soprattutto per poter fare luce sull'incidente che, per quanto ne sapeva, aveva ucciso Letty. Le due bande cominciano così un rapidissimo inseguimento, che li porterà prima a Londra e quindi in Spagna. Qui il gruppo di Owen sta per fuggire con un microchip rubato che, in mani sbagliate, potrebbe addirittura annientare tutti i dispositivi elettronici di un'intera nazione. Starà a Dominic e al suo gruppo impedire, ovviamente all'ultimo istante, il decollo dell'aereo con cui Shaw sta scappando.

