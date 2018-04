FRANCO TERLIZZI VS AMAURYS PEREZ/ Si sono picchiati a L'Isola dei famosi 2018? L' indiscrezione a Pomeriggio 5

Franco Terlizzi e Amaurys Perez si sono picchiati a L'Isola dei famosi? Ecco la nuova tesi lanciata nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque in merito al ritiro dell'ex pugile.

05 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Franco Terlizzi

L'abbandono di Franco Terlizzi a L'Isola dei famosi 2018 continua ad essere oggetto di discussioni e sospetti. L'ex pugile sarebbe tornato in Italia per motivi di salute, come rivelato agli altri naufraghi e riconfermato da Alessia Marcuzzi nella diretta dello scorso martedì. Lui stesso ha voluto precisare di sentirsi bene, tranquillizzando il pubblico da casa e chiarendo le ragioni che lo hanno portato al recente scontro con altri isolani. Dell'argomento se n'è parlato anche nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, nella quale era presente in qualità di ospite di Barbara d'Urso anche Michael Terlizzi, figlio di Franco. Il papabile nuovo tronista di Uomini e donne ha confermato di non sapere molto delle cause del malore del padre, dando il via ad una accesa discussione nel salotto della Carmelita nazionale. Sulla questione infatti sono intervenuti Patrizia Groppelli e Riccardo Signoretti, secondo i quali la versione ufficiale di questa vicenda ha ancora molti interrativi da chiarire.

FRANCO TERLIZZI E AMAURYS PEREZ SI SONO PICCHIATI?

Nella puntata di ieri Pomeriggio Cinque, Patrizia Groppelli ha espresso i suoi dubbi riguardo le motivazioni ufficiali dell'abbandono di Franco Terlizzi. Secondo l'opinionista, il malore è solo una scusa che lo stesso ex pugile ha faticato a nascondere. "A me arrivano voci che lui si sia picchiato con questo Amaurys. Non lo so, a me sono giunte queste voci. Questa è L'Isola delle ba**e dette male (...) Il ritiro di Franco Terlizzi? Dire che è stato per motivi medici è un insulto all'intelligenza di tutti i telespettatori". Non lontana dalla sua anche la tesi di Signoretti, che si è scontrato con Michael Terlizzi, facendo riferimento alle precedenti dichiarazioni sulle condizioni di salute del padre: "Anche perché se è un problema di salute glielo avresti chiesto". Un sospetto che potrebbe avere portato la produzione ad optare per l'espulsione del concorrente, nascondendo però in televisione le vere cause di quanto accaduto. E difficilmente, considerando i precedenti con il canna-gate, la verità verrà a galla in futuro...

© Riproduzione Riservata.