Fabrizio Corona sfiora la rissa/ Video, Silvia Provvedi: "Non eravamo in discoteca", i chiarimenti a Mattino 5

Fabrizio Corona sfiora la rissa Video, “Pezzo di merd*, chiedimi scusa in ginocchio!”: ecco cosa è successo davanti ad una nota discoteca di Milano nel corso della serata di ieri.

05 aprile 2018 - agg. 05 aprile 2018, 10.31 Valentina Gambino

Fabrizio Corona, rissa sfiorata a Milano

Nuovi guai per Fabrizio Corona? A Mattino 5 gli ospiti di Federica Panicucci sono tutti senza parole quando un servizio lancia la "marachella" di cui il giovane è stato protagonista proprio a Milano ieri. Silvia Provvedi ha deciso di intervenire in diretta per dire la sua e per chiarire una serie di dettagli sulla storia che è finita su tutti i giornali. "Fabrizio Corona è molto traumatizzato da quando è tornato libero, non ha inveito contro nessuno, ha ricevuto delle minacce e ha voluto rispondere". Con queste parole la bella Silvia Provvedi chiarisce quello che è successo ieri risolvendo anche il giallo sull'"ora" dell'accadimento. Fabrizio Corona non era in discoteca ma erano le 19.45 e stavamo uscendo dalla palestra per recarsi a casa e si sono trovati a passare davanti all'Hollywood, noto locale milanese. A quel punto i due sono stati presi di "mira" da questa persona con la quale proprio Corona ha una causa in corso dopo la denuncia di furto. A quanto pare l'uomo ha rubato l'orologio a Corona qualche giorno dopo l'arresto. Questo basterà a risolvere la questione? (Hedda Hopper)

IL VIDEO DELLA SFIORATA RISSA

Fabrizio Corona nei guai? L'ex re dei paparazzi nella serata di mercoledì 4 aprile così come ha documentato MilanoToday anche con un video, ha avuto un brutto litigio davanti ad una discoteca. L'imprenditore catanese al momento si trova dallo scorso 21 febbraio in affidamento terapeutico ma nonostante le possibilità di rigare dritto, c'è sempre qualcosa che va storto. Davanti ad una famosa discoteca in zona Garibaldi Porta Nuova si è sfiorata la rissa come documenta chiaramente il video che andremo ad inserire alla fine del nostro articolo. Dall'altra parte della strada, il catanese pare allontanarsi dal locale affermando: "In galera ti mando... vengo a prenderti. A costo di tornare in galera". Successivamente Corona torna indietro e chiede di entrare mentre qualcuno cerca di bloccarlo all'ingresso: "Devi chiedermi scusa in ginocchio, pezzo di merd*, dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare un orologio...". Al momento non conosciamo cosa possa essere realmente accaduto ma sicuramente l’ex agente fotografico era fuori controllo.

Ancora guai per Fabrizio Corona

Nelle scorse ore Fabrizio Corona ha perso contro il Fisco. Sempre come viene riportato da MilanoToday, si apprende che: "La corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agenzia delle entrate contro l'ex fotografo stabilendo la validità degli avvisi di accertamento per evasione delle imposte dirette e dell’Iva nel periodo 2004-2005 in relazione ai conti della sua società fotografica, la “Corona’s”, finita in dissesto finanziario". Con questa nuova sentenza, l'imprenditore dovrà pagare anche 13mila euro per le spese del giudizio di Cassazione. Le vicende con la giustizia naturalmente non sono finite qui in quanto il prossimo 19 giugno, Corona attende con ansia la nuova udienza per sapere se i giudici annulleranno la revoca dell'affidamento in prova come ordinato nell'ottobre 2016 dal tribunale quando fu arrestato per il ritrovamento del “tesoretto” nascosto nel controsoffitto della casa di una sua assistente. Sempre nel corso della medesima udienza, i giudici dovranno anche confermare oppure no, l'affidamento terapeutico conquistato lo scorso 21 febbraio.

