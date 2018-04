Faida The Rock-Vin Diesel, Fast & Furious 9/ Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler

Faida The Rock-Vin Diesel, Fast & Furious 9, Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler. L’attore di origini samoane è uscito allo scoperto nelle scorse ore

The Rock in una scena di Fast & Furious

Dwayne Johnson, l’attore noto per essere stato The Rock nel wrestling, ha parlato della faida con Vin Diesel. I due non si amano alla follia, ma si rispettano, e secondo molti sarebbe a rischio la presenza proprio dell’attore di origini samoane nel prossimo capitolo di Fast & Furious. «Ho avuto una serie di discussioni con Vin – le parole riportate da Mondo Fox - alla fine ho capito che abbiamo delle idee totalmente diverse sul modo di fare un film e di collaborare. C’è voluto tempo prima di riuscire a capirlo, ma sono comunque contento di esserci arrivato e di aver chiarito come stanno le cose, sia nel caso in cui tornassimo a lavorare insieme che nell’ipotesi contraria». Lo scontro fra i due sarebbe iniziato lo scorso anno, in occasione delle riprese dell’ottavo capitolo della spettacolare saga di azione.

“NON SO SE CI SARO’ ANCORA IN FAST & FURIOUS”

E a precisa domanda sulla sua presenza Fast & Furious 9, l’attore (che interpreta il ruolo di Luke Hobbs, un agente di polizia), ha ammesso: «Non ne sono sicuro. Attualmente sono concentrato su nuovi progetti che riguardano degli spin-off. In ogni caso, auguro il meglio al franchise di Fast and Furious e a Vin Diesel. Non nutro rancore nei suoi confronti, proprio per la chiarezza con cui abbiamo affrontato la vicenda». A questo punto sembra davvero complicato rivedere i due assieme sul set, ma non è detta l’ultima parola anche perché The Rock è un attore molto amato, ed è molto apprezzato dai fan della saga proprio per il ruolo di Hobbs. Non ci resta quindi che attendere il prossimo capitolo di questa sfida a distanza fra pesi massimi.

