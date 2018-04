Federica Pellegrini fidanzata? / Filippo Magnini è il passato, avvistata a Milano col fortunato pretendente...

Si fanno sempre più insistenti le voci che danno per certo il ritorno all'amore di Federica Pellegrini, la campionessa ha dimenticato Filippo Magnini grazie ad un nuovo amore?

05 aprile 2018 Hedda Hopper

Federica Pellegrini

Una delle coppie più amate dello sport e del gossip torna a far tremare i curiosi. Se nei giorni scorsi Filippo Magnini si è ormai lasciato immortalare con la sua nuova, presunta, fiamma, ovvero Giorgia Palmas, il settimanale Oggi alza il velo sul nuovo amore di Federica Pellegrini. La campionessa si è lasciata ormai alle spalle il suo passato fatto di vittorie, fatiche e sudore, per guardare avanti mettendo da parte anche la sua storica unione con il collega e amico Filippo Magnini. Dopo la maretta dei primi tempi, i due hanno finalmente ritrovato la serenità e il sorriso anche da single e adesso guardano al futuro magari sognando un'altra persona al proprio fianco. Se di quella di Filippo Magnini ormai conosciamo identità e forme, quello di Federica Pellegrini è ancora avvolto nel mistero più buio. Ma esiste davvero un fortunato pretendente per lei?

CHI HA RUBATO IL CUORE DELLA BELLA CAMPIONESSA?

Secondo quanto rivela il settimanale Oggi nelle sue piccole pillole di gossip sembra proprio di sì. “A Milano si sussurra che nel cuore di Federica Pellegrini sia entrato un nuovo misterioso uomo. Archiviata del tutto la relazione con il collega Filippo Magnini, sembra che la nuotatrice abbia un nuovo amore”, queste solo le parole pubblicate sul settimanale e che sembrano conferma l'esistenza di un nuovo, misterioso, amore per la campionessa che sull'argomento continua a tacere. La cosa certa è che Filippo Magnini è ormai il passato e mentre lui ha voltato già pagina con la bella conduttrice sarda, lei si prepara a fare lo stesso. Rimane il fatto che la curiosità su chi possa essere il suo misterioso fidanzato rimane soprattutto nel capire se si tratta di una persona nota nel mondo dello sport o dello spettacolo o di un "comune mortale".

© Riproduzione Riservata.