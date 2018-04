Filippo Bisciglia/ Dal GF a Tale e Quale: l’ex gieffino pronto per Temptation Island (Maurizio Costanzo Show)

Filippo Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: dopo Temptation Island e Tale e Quale Show, il presentatore romano sul palcoscenico senza mai rinnegare il GF.

05 aprile 2018 Valentina Gambino

Filippo Bisciglia dopo Tale e Quale Show ha guadagnato notevoli punti simpatia. L'ex gieffino ha praticamente debuttato in televisione sotto l'ala protettrice di Maria De Filippi che gli ha fatto condurre per anni Temptation Island, il programma dedicato alle coppie che vogliono mettersi in gioco per scoprire i loro veri sentimenti. Successivamente per il conduttore è arrivata “la grande occasione”, subito dopo la partecipazione della sua fidanzata, Pamela Camassa. Partecipando al reality show di Rai1, Bisciglia ha dimostrato di non essere un "miracolato" da talent show ma di possedere ben altre qualità. Ottime capacità interpretative così come canore, perfetto quindi, per essere uno showman. A Vanity Fair di recente, ha raccontato come è andato il primo incontro con la sua "pigmaliona": "L'ho incontrata per la prima volta durante una manifestazione sulle malattie della tiroide. Mi venne incontro e mi disse: 'Ciao Filippo'. Io le risposi: 'Salve'. Ci siamo rivisti due anni dopo, quando ho iniziato a fare dei nuovi provini. Non ci credevo neanch'io. Mi dicevo: 'Maria De Filippi conosce me?'".

Questa sera Filippo Bisciglia sarà tra gli ospiti del nuovo appuntamento con Il Maurizio Costanzo Show, in onda nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Sicuramente con il presentatore si avrà modo - anche in più di una occasione - di citare proprio Maria De Filippi, colei che gli ha donato la popolarità a 360°. Nonostante Temptation Island gli abbia regalato un tipo di apprezzamento diverso, il buon Filippo non rinnega assolutamente il suo trampolino di lancio nella Casa del Grande Fratello: "È grazie a loro che sono riuscito a entrare in questo mondo e non lo dimenticherò mai. Sono stato bravo a fare delle scelte, a evitare di fare qualcosa che non mi avrebbe portato a nulla. Ho detto tantissimi no e, alla fine, credo di essere stato premiato. Mi hanno offerto altri reality e ho detto di no". Nel frattempo, nell’attesa di scoprire cosa racconterà in onda questa sera, sappiamo bene che l’edizione estiva di Temptation (non vip), lo ritroverà ancora una volta alla conduzione.

