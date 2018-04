Francesco Monte e Paola Di Benedetto/ Amore a gonfie vele: presto la convivenza? (Pomeriggio 5)

Amore a gonfie vele tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto: i due ex naufraghi sono inseparabili, in arrivo la convivenza? La verità a Pomeriggio Cinque.

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

Dopo essersi incontrati e conosciuti grazie all’Isola dei Famosi 2018, Francesco Monte e Paola Di Benedetto non hanno alcuna intenzione di separarsi e oggi lo confermeranno ai microfoni di Pomeriggio Cinque di cui sono ospiti. Nonostante siano stati lontani per un mese dopo la decisione dell’ex tronista di lasciare il reality show dopo lo scandalo del canna-gate che lo ha travolto, con il ritorno di Paola in Italia hanno ricominciato da dove si erano interrotti. E’ bastato uno scambio di sguardi, un abbraccio e una notte intera a raccontarsi per far capire a Francesco e Paola che il sentimento nato in Honduras c’era ancora. Da quel giorno, i due non si sono più lasciati. Pur non parlando ancora d’amore, l’ex Madre Natura non nasconde di provare un sentimento forte per l’ex tronista che, al suo fianco, ha ritrovato la voglia d’amare dopo la delusione vissuta con la fine della sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez. “Da come stanno andando le cose c’è seriamente il rischio che io possa innamorarmi”, ha dichiarato la Di Benedetto al settimanale Vero. Sia Paola che Francesco escono da due storie importanti. La modella, però, non teme affatto il paragone con Cecilia Rodriguez, sicura che quella storia, per Monte, sia ufficialmente chiusa: Quando lo guardo negli occhi leggo che quella è una storia definitivamente chiusa e che i suoi sentimenti sono rivolti a me”, ha spiegato ancora.

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO, CONVIVENZA IN ARRIVO?

Belli, giovani, innamorati e con tanta voglia di affermarsi anche nel lavoro. Francesco Monte e Paola di Benedetto, tuttavia, non fanno progetti per il futuro preferendo vivere giorno per giorno. Scottati dalla fine di due storie importanti, gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 non vogliono illudersi, anche se, il sentimento che li ha travolti sta diventando sempre più forte e importante. Nonostante tutto, almeno per il momento, i due non hanno alcuna intenzione di andare a convivere preferendo vivere come due fidanzati. “Non ci conosciamo abbastanza per andare a convivere. Per il momento ci stiamo frequentando e sarebbe un passo azzardato” – ha dichiarato Paola a Vero – “In futuro, però, mai dire mai se le cose si svilupperanno bene, come credo che accadrà, non escludo affatto di andare a vivere con lui”. Ai microfoni di Barbara D’Urso, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la coppia annuncerà l’inizio della convivenza ufficiale?

© Riproduzione Riservata.