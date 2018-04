Franco Terlizzi, Isola dei Famosi/ “Ho perso 30 chili, crollo fisico e mentale. Jonathan e Bianca i più falsi”

Franco Terlizzi, all'Isola dei Famosi ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.

05 aprile 2018 Emanuela Longo

Franco Terlizzi

Franco Terlizzi, ex pugile 56enne, dopo un’intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2018 è stato costretto a fare ritorno in Italia per motivi di carattere fisico che però non sono stati ben precisati neppure nel corso dell’ultima diretta del reality di Canale 5. Una cosa è certa, il suo ritorno a casa è stato caratterizzato da polemiche, liti e confronti in studio. Qui, nonostante sia stato spronato anche da Mara Venier, però, Franco non è riuscito a spiegare a parole cosa lo abbia portato a dover lasciare il reality in Honduras, dal momento che anche in studio Terlizzi aveva ribadito di stare bene. A fare chiarezza è stato lo stesso ex naufrago in una intervista rilasciata al settimanale Spy e nella quale ha spiegato chiaramente quali sono stati i motivi di salute che lo hanno spinto a tornare in Italia. “Ho avuto un crollo, fisico e mentale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore”, ha raccontato il 56enne al settimanale specializzato in gossip e notizie televisive, in edicola con il nuovo numero da domani. Il suo malore potrebbe essere dipeso anche dall’eccessiva perdita di peso. È lo stesso ex pugile a non escluderlo, tanto da commentare: “Forse ho voluto dimagrire troppo. Ero quello che mangiava meno di tutti. Ho perso trenta chili: quando mi hanno pesato prima di partire il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti”.

FRANCO TERLIZZI CONTRO JONATHAN E BIANCA

Franco Terlizzi non ha avuto grossi problemi nella gestione del cibo durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2018. Era sicuramente colui che mangiava meno di tutti, ma alla base del suo atteggiamento c’era qualcosa di molto più profondo. È stato lo stesso ex concorrente a spiegarlo nell’intervista esclusiva a Spy: “Forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto. In questo programma le privazioni sono tante e può crollare anche una roccia come me”. Una volta fatto ritorno in Italia, Franco ha avuto modo di fare un bilancio della sua esperienza ma si è fatta anche un’idea più chiara in riferimento ai suoi concorrenti preferiti ed a chi meriterebbe la vittoria finale: “Tifo per Nino Formicola, una persona autentica e sincera, e anche per Alessia Mancini, perché è stata coerente dall'inizio alla fine”. Meno positivo il parere su Jonathan e Bianca, che invece li ritiene “le persone più false che abbia incontrato in vita mia”. Dell’ex concorrente del Grande Fratello ha criticato il suo cambiamento radicate dopo la nomination: “quando l'ho nominato mi ha detto che non sono un uomo”, ha commentato Terlizzi, sebbene Jonathan avesse detto il contrario nei giorni precedenti. Una volta giunto in Italia, l’ex pugile ha anche potuto appurare come non solo lui ma anche il figlio Michael abbia acquisito una certa popolarità: “Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. È pronto per partecipare al Grande fratello”, ha rivelato.

