Gabriel Garko, nuova fidanzata?/ Dopo Adua Del Vesco arriva un nuovo amore per l'attore

Dopo la rottura con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ritrova il sorriso con una nuova fidanzata? Scoppia il gossip sulla nuova, presunta, fiamma dell'attore. Ecco i dettagli

05 aprile 2018 Hedda Hopper

Gabriel Garko

La vita di Gabriel Garko è davvero cambiata negli ultimi mesi. L'attore aveva annunciato una sorta di "ritiro" dopo la sua ultima fatica con L'Onore e il Rispetto e così è stato. Garko si è dedicato alla sua amata Adua Del Vesco e per loro si parlava addirittura di matrimonio ma tutto poi è scoppiato come un'enorme bolla di sapone e l'attore è tornato single. Anche il suo volto sembra diverso nelle ultime settimane e sembra che la causa possa essere l'arrivo di un nuovo amore nella sua vita. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi nelle sue pillole di gossip, l'amato attore italiano e volto noto delle fiction di Canale 5, potrebbe aver trovato l'amore e non essere più single. Al momento non ci sono conferme ufficiali e nemmeno foto che possano mostrarlo in atteggiamenti intimi con un'altra donna ma il dubbio rimane soprattutto dopo che il settimanale ha lanciato l'amo nel suo nuovo numero.

GABRIEL GARKO RITROVA L'AMORE?

Gabriel Garko e Adua Del Vesco si sono lasciati ormai dallo scorso anno (all'estate 2017 risulta pubblicata la loro ultima foto insieme) e adesso, a distanza di quasi dodici mesi, mentre lei sembra lanciatissima nella sua carriera da attrice (attualment è in onda con Furore 2), lui è sempre più schivo e geloso della sua privacy e questo significa che, anche se una nuova fidanzata ci fosse, almeno non c'è nessun dettaglio su di lei e nessuno scatto che li mostri insieme. Lo stesso settimanale Oggi non svela ulteriori dettagli ma mette in giro il gossip sulla presunta, nuova, coppia. La caccia a questo punto è ufficialmente aperta.

© Riproduzione Riservata.