Gomorra 4, Salvatore Esposito e il messaggio per Marco D'Amore/ Foto: "Scoppio di felicità"

Al via le riprese di Gomorra 4: Salvatore Esposito, prima di lanciarsi nella nuova avventurs, scrive su Instagram un messaggio per l'amico fraterno Marco D'Amore.

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Salvatore Esposito e Marco D'Amore

Il countdown è finito. Salvatore Esposito ha annunciato l’inizio delle riprese di Gomorra 4, la prima stagione senza Marco D’Amore. La terza stagione della serie tv di Sky, infatti, si è conclusa con la morte di Ciro l’Immortale. Una perdita importante per Gomorra che, per le prime, tre fortunate stagioni, si era sviluppata intorno alla figura di Ciro e al suo rapporto con Genny Savastano. Tornare sul set, anche per Salvatore Esposito, non è affatto semplice. La sua avventura come protagonista di una delle serie più amate è cominciata accanto a Marco D’Amore a cui, oggi, prima di dare il via alle riprese della quarta stagione, ha voluto dedicare un dolce messaggio. “Qui eravamo nel golfo di Napoli durante le riprese dell'ultima scena di #Gomorra3 e ricordo la tristezza profonda e le lacrime vere per quello che stavamo per girare. Ma ora sorrido di felicità fratello mio @damoremarco per questo nuovo inizio e sappi che ti sarò vicino sempre!!! Volevo fare anche un grande in bocca al lupo ai vecchi e nuovi registi ed ai vecchi e nuovi attori!!!”, ha scritto Esposito.

GOMORRA 4, COSA ACCADRA’ SENZA CIRO?

Non sarà facile per gli sceneggiatori di Gomorra 4 riuscire a colmare il vuoto lasciato da Ciro l’Immortale. La morte del protagonista della serie ha scosso molto i fans che, ancora oggi, faticano ad accettare la realtà. Cosa accadrà, dunque, nella nuova stagione? Genny è rimasto solo. Dei protagonisti storici di Gomorra è rimasto solo il personaggio interpretato da Salvatore Esposito che si ritroverà a spartire il potere con Enzo "sangue blu" (Arturo Muselli) , Valerio (Loris De Luna) e i fratelli Capaccio. Chi è destinata ad avere un ruolo importante nella quarta stagione di Gomorra è Patrizia che dovrà decidere se restare fedele a Genny o tradirlo dopo essersi liberata di Scianel. Anche la quarta stagione, dunque, promette grandi colpi di scena. Il via alle riprese è già stato dato. Per vedere i nuovi episodi, però, sarà necessario aspettare qualche mese.

