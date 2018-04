Grande Fratello 2018, concorrenti/ Michael Terlizzi ed "ex di" noti nel cast del reality di Barbara d’Urso

05 aprile 2018 Emanuela Longo

Michael Terlizzi nel cast del Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara d'Urso punterà su nomi del tutto inediti alla Casa di Cinecittà ma non al pubblico. Se fino a qualche giorno fa, infatti, si era parlato della presenza di volti già noti al reality più spiato d'Italia per essere stati concorrenti nelle passate edizioni, era stata poi la stessa padrona di casa a smentire questa ipotesi in una intervista al Corriere della Sera, nella quale aveva rivelato: "Posso dire che stiamo cercando storie più che concorrenti e che, oltre ai ragazzi sconosciuti, ce ne saranno altri non famosi ma in parte già noti [...] Magari qualche fidanzato di…". L'anticipazione della conduttrice, alla fine, sembra essersi rivelata veritiera poiché il settimanale Spy, in edicola da domani con il nuovo numero, ha già rivelato i primi cinque nomi dei concorrenti del Grande Fratello 15. Si tratta, di fatto, di nomi già visti in tv e nello specifico nei salotti della stessa Barbara d'Urso. Si parte da Simone Coccia, salito agli onori della cronaca (rosa) per essere stato fidanzato con l'onorevole del Pd, Stefania Pezzopane. A comporre la rosa dei concorrenti "Nip ma non troppo" anche Luigi Mario Favoloso, il simpatico ex fidanzato di Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, molto attivo sui social e spesso ospite proprio nelle trasmissioni pomeridiane condotte da Carmelita, in particolare quando si è trattato di farsi seri e parlare delle vicende giudiziarie di Corona. C'è ancora un altro "ex" nella schiera dei prossimi concorrenti del Gf: si tratta di Matteo Gentili, il classico ragazzo della porta accanto, venuto alla ribalta grazie alle ospitate della d'Urso nel corso delle parentesi dedicate all'Isola dei Famosi, essendo stato fidanzato con Paola Di Benedetto, ex naufraga e nuova fiamma di Francesco Monte (conosciuto proprio in Honduras).

TRA I CONCORRENTI ANCHE MICHAEL TERLIZZI

La carica degli "ex di" rappresenterà il punto di forza di questo nuovo Grande Fratello 2018 che segna il ritorno di Barbara d'Urso alla conduzione. Eppure, ci sono anche alcune interessanti novità in riferimento ai prossimi concorrenti poiché il settimanale Spy si è spinto oltre ed ha annunciato anche la presenza di due volti femminili già noti al pubblico del piccolo schermo. La prima è Camilla Lucchi, la bionda della Verona bene celebre per aver preso parte al docu-reality di RaiDue, Rich Kids, incentrato sulle vite dei ricchi rampolli. Noto anche il secondo nome, quello di Lucia Bramieri, nuota dell'indimenticato Gino e spesso protagonista nei salotti di Barbara d'Urso per via della guerra all'eredità. A completare la rosa dei concorrenti certi che prenderanno parte alla quindicesima edizione del Grande Fratello, in partenza dal prossimo 17 aprile su Canale 5, c'è anche Michael Terlizzi, figlio dell'ex pugile 56enne Franco, quest'ultimo appena tornato in Italia dopo aver partecipato ad un altro reality, l'Isola dei Famosi 2018. E' stato proprio quest'ultimo a confermare la presenza del figlio (finora spesso ospite della d'Urso e dato come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne) a confermare tra le pagine del settimanale Spy: "Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. È pronto per partecipare al Grande fratello”.

