Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei fuori dalla finale? A rischio dopo il "tradimento": pubblico furioso

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: finale a rischio per Bianca Atzei? Dopo aver nominato l'amico Jonathan Kashanian il pubblico è furioso e la vuole fuori!

05 aprile 2018 Anna Montesano

Bianca Atzei, Isola dei Famosi 2018

Scontro tra titani nella nuova nomination dell'Isola dei Famosi 2018. Il cerchio si stringe ma il pubblico non si aspettava di trovare a rischio, a un passo dalla semifinale, due papabili vincitori: Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. C'è chi credeva che gli equilibri fossero ormai caduti e che la Mancini avesse perso ogni alleato, Bianca Atzei compresa, invece la cantante ha stupito tutti e martedì, nel corso della diretta, ha fatto il nome di Jonathan, proprio dell'amico che aveva dichiarato essere "Dieci passi avanti a tutti". Un gesto venuto allo scoperto poche ore dopo la diretta e che ha non solo riportato gli equilibri a com'erano fino a qualche giorno fa, ma ha scatenato la sorpresa, con eccezione negativa, di Jonathan che ha ovviamente chiesto spiegazioni alla compagna d'avventura.

Bianca Atzei falsa? Cala l'apprezzamento del pubblico

La nomination di Bianca Atzei costa chiaro alla naufraga in questione. Bianca si gioca la finale con un gesto che sembra dare ragione ancor di più a chi l'ha accusata di essere falsa e grande stratega, da Filippo Nardi a Paola Di Benedetto e, ultimo, Franco Terlizzi. Basito, Jonathan si è infatti sfogato con la Atzei, dichiarando: “Hai 31 anni, basta fare la bambina! Nella vita si fanno delle scelte, è chiaro che la tua nomination faceva parte di un piano”. Jonathan, che ha sottolineato come Bianca avesse quindi un 'accordo siglato' con gli altri che non poteva tradire, ha poi concluso: “Affronta le cose da matura, non è che puoi piangere. L’hai fatto? Pensavi fosse giusto? Ci stringiamo la mano. Per me è un po’ un tradimento. Dovevi schierarti stasera, mi dispiace”. Bianca perde quindi l'amicizia con Jonathan? Di certo l'apprezzamento del pubblico dell'Isola dei Famosi e la credibilità è notevolmente calata dopo questo gesto.

