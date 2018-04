Katherine Kelly Lang, Brooke Logan di Beautiful/ La diva si trasferirà in Australia? (Maurizio Costanzo Show)

Katherine Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful, questa sera sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show per parlare dei suoi progetti future e delle voci sul suo trasferimento...

05 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Katherine Kelly Lang in una scena sul set di Beautiful

Tutti i riflettori del nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show questa sera sanno puntati su uno dei volti più amati e seguiti del mondo delle soap opera d’oltreoceano: stiamo parlando di Katherine Kelly Lang, l’attrice che ormai da molti anni presta il suo volto alla chiacchieratissima Brooke Logan di Beautiful. Sarà proprio lei l’ospite internazionale della puntata odierna, che vedrà, fra gli altri vip, anche molti personaggi del mondo dello spettacolo nostrano. Katherine Kelly Lang avrà quindi la possibilità di raccontarsi alla luce della sua esperienza decennale a Beautiful, anticipando qualche piccolo dettaglio sui suoi progetti futuri e chiarendo, una volta per tutte, i recenti rumors su un suo prossimo trasferimento in Australia. L’attrice, infatti, che proprio qualche tempo fa ha girato alcune scene di Beautiful a Sidney, sembrerebbe essere rimasta affascinata da quei panorami, tanto da voler acquistare al più presto una casa nella zona più a nord della città.

L’ATTRICE NON SARÀ ALLA MARATONA DI ROMA, L’ANNUNCIO UFFICIALE

Nota soprattutto per il suo ruolo nel cast di Beautiful, dove da innumerevoli stagioni presta il volto alla chiacchieratissima Brooke Logan, Katherine Kelly Lang è molto legata al nostro paese, dove è spesso la madrina di eventi di vario genere. Domenica 8 aprile, in particolare, l’attrice avrebbe dovuto presenziare alla 24 esima Acea Maratona di Roma, una 42 chilometri alla quale si era iscritta, circa 18 mesi fa, assieme al suo compagno Dominique Zoida. Tuttavia, Katherine Kelly Leng ha reso noto che domenica prossima non potrà essere a Roma, dal momento che, così come si legge in una nota condivisa da Roma today, “la produzione ha anticipato le date delle riprese”. La Maratona, che riunirà nella Capityale oltre 14 mila runner provenienti da tutto lo stivale, forse vedrà l’amata Brooke Logan di Beautiful partecipare il prossimo anno, così come la stessa attrice ha comunicato nella sua nota: “Mi spiace perché ci tenevo molto e cercherò di essere al via nel 2019”.

