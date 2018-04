LA DUCHESSA/ Su Rai Movie il film con Keira Knightley e Ralph Fiennes (oggi, 5 aprile 2018)

La duchessa, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Keira Knightley, Dominic Cooper e Ralph Fiennes, alla regia Saul Dibb. La trama del film nel dettaglio.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST KEIRA KNIGHTLEY

Il film La duchessa va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola storica e drammatica che è uscita nel 2008 per la regia di Saul Dibb. Gli attori che formano il cast sono tutti britannici, tra questi ci sono la protagonista Keira Knightley, Dominic Cooper, Ralph Fiennes e Hayley Atwell. Il film è basato sul libro scritto dalla biografa britannica Amanda Lucy Foreman, intitolato "Georgiana" pubblicato nel 1998 e presentata dalla Foreman come tesi di dottorato a conclusione dei suoi studi universitari. Nel 2009 il film "La duchessa" ha vinto il premio Oscar per la categoria "migliori costumi"e ha ottenuto anche una nomination per la "migliore scenografia". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

LA DUCHESSA, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata in Inghilterra, è l'anno 1774. Il nobile William, Duca di Devonshire, desidera un erede e quindi decide di prendere moglie. Gli viene presentata Georgiana Spencer una giovane di appena diciassette anni molto carina e disinvolta che soddisfa in pieno i gusti del duca. Viene stabilito il giorno delle nozze, la promessa sposa è felice e molto eccitata al pensiero di una vita futura fatta di lusso e nobiltà. Ben presto la giovane si renderà conto che le cose non andranno proprio come aveva sperato. Il duca suo marito non la ama e la considera solo un mezzo per avere il figlio maschio che tanto desidera per portare avanti il titolo nobiliare della famiglia a cui appartiene. Il duca però non aveva considerato la possibilità di avere una figlia femmina e quando questo accade, William rimane molto deluso. Di conseguenza sfoga la sua rabbia sulla giovane moglie Georgiana, trascurandola e facendola sentire in colpa. La noncuranza del marito ferisce il suo orgoglio e la giovane decide di reagire interessandosi di tante cose, dalla politica alla moda. Si schiera a favore dei Whig e non nasconde il suo sostegno al conte Charles Grey, un aristocratico che la ama da sempre e del quale Georgiana si innamora. Quando resta incinta di Charles, la giovane duchessa viene allontanata dal palazzo e mandata in campagna dove darà alla luce una figlia illegittima a cui darà il nome di Eliza. Anche se il duca di Devonshire intrattiene da tempo una relazione extra-coniugale con Bess Foster e, nonostante fosse cosa nota a tutti, Georgiana viene messa dinanzi ad una scelta difficile: o le sue adorate figlie o Charles Grey. Inoltre il duca impone nella casa coniugale la presenza di lady Foster, che presto sposerà in seconde nozze, Georgiana, che accetta anche quest'ultima umiliazione, non ha mai rinunciato alle sue figlie e si accontenterà di vedere in segreto la piccola Eliza che, per tutti, è semplicemente la nipote di Grey. Gli anni passano, Eliza diventa una donna e metterà al mondo una bambina che chiamerà Georgiana.

