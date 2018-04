Le Iene, scherzo a Raf / Video, il figlio si fa un tatuaggio in faccia, il cantante contro il tatuatore

Le Iene, scherzo a Raf: video. Il figlio si fa un tatuaggio in faccia e il cantante si scaglia contro il tatuatore. Il programma di Italia 1 colpisce ancora e le risate sono assicurate.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Le Iene, scherzo a Raf

Raf è stata la vittima dello scherzo dell'ultima puntata de Le Iene Show andata in onda ieri sera su Italia 1. Il cantante è stato messo in mezzo dalla sua famiglia con il figlio e la moglie complici del programma condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari oltre anche al miglior amico di Raf. Tutti insieme hanno convinto il cantante a lasciar fare un tatuaggio sul collo al figlio. Dopo aver firmato il consenso ed essere uscito dallo studio del tatuatore Raf è tornato e ha trovato il figlio che si era fatto un tatuaggio enorme sulla fronte sopra il sopracciglio destro. Una cosa che l'ha mandato su tutte le furie contro il tatuatore visto anche che il figlio è minorenne. Alla fine però Raf ha sorriso e si è divertito molto di essere stato messo in mezzo da Le Iene. Clicca qui per lo scherzo a Raf de Le Iene.

LE IENE HANNO PRESO IL POSTO DI SCHERZI A PARTE?

Scherzi a parte è stato un programma che ha fatto la storia delle reti Mediaset. Questo è stato lanciato per la prima volta nel febbraio del 1992 e l'ultima puntata è andata in onda nel 2012 fino a quando nel 2015 è iniziato Le Iene presentano: Scherzi a parte. Il programma di Italia 1 ha ormai preso lo scettro del programma che ha fatto la storia degli anni novanta e che non sarebbe più d'attualità oggi con il pubblico che preferisce la varietà in un programma alla carrellata di scherzi. È così che da qualche tempo a questa parte una trasmissione come Le Iene Show, che offre informazione ma anche momenti divertenti, ha iniziato ad offrire uno spazio quanto meno settimanale agli scherzi. In questa edizione nel mirino sono finiti personaggi appartenenti a vari settori dal calciatore Mario Balotelli a Ivana Mrazova fino a Corinne Clery e appunto Raf nella puntata di ieri sera.

© Riproduzione Riservata.