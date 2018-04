Lele Mora Vs Isola dei Famosi/ Rivelazioni shock a Striscia La Notizia: "Canne e televoto pilotato"

Lele Mora, intervistato da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia, parla del famoso cannagate all'Isola dei Famosi 2018 e ammette: "Francesco Monte fuma canne"

05 aprile 2018 - agg. 05 aprile 2018, 22.25 Anna Montesano

Lele Mora sul cannagate a Striscia La Notizia

Striscia La Notizia non ferma la sua inchiesta sul canna-gate dell'Isola dei Famosi e stavolta chiama in causa addirittura Lele Mora. Nel nuovo servizio del tg satirico, Valerio Staffelli ha intervistato Mora in merito non solo alla questione "droga all'Isola", di cui lui ben conosce il funzionamento, ma anche sulla possibilità di pilotare il gioco. Eclatanti le sue confessioni, a partire dalla conferma del fatto che Francesco Monte fumi canne. “So che le canne se le fa , se le faceva…. Non lo so, non voglio accusarlo, ma lo so per certo e se dico che lo so, lo so” dichiara Lele Mora, dichiarando che quindi le accuse di Eva Henger non sono affatto infondate: “Quella di quest’anno è un’Isola strana, senza sostanza. Tanto fumo e niente arrosto. - dichiara - Eva Henger è stata presa di mira perché ha detto la verità“.

Lele Mora: "Io pilotavo l'Isola sulle votazioni"

Ma non finisce qui: ai microfoni di Striscia La Notizia, Lele Mora ammette che l'Isola dei Famosi è pilotata, o comunque così accadeva ai suoi tempi. “Io la pilotavo un pochino sulle votazioni. - racconta - Allora c’erano i call center, mi compravo un po’ di voti. Se tu spendevi 100 o 200 mila lire il tuo assistito ti portava poi tanti soldi. Oggi dopo 5 telefonate effettuate non puoi più votare altrimenti è un reato… “. E oggi può accedere ancora? “Si può fare di più…“, ammette. Sulla presenza di droga nelle passate edizioni poi Mora ha dichiarato: “Forse è arrivata qualche volta, ma Simona Ventura, o chi per lei, l’hanno capito subito e li hanno eliminati in tronco e non sono neanche mai stati ammessi in trasmissione dopo“. Alessia Marcuzzi e la produzione risponderanno a queste incredibili rivelazioni? (Clicca qui per il video dell'intervista)

© Riproduzione Riservata.