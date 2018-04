Loredana Lecciso/ Debutto e nuova vita dopo la rottura con Al Bano: ennesimo 'colpo basso' di Romina Power

Loredana Lecciso a teatro come Maria Maddalena. A Pomeriggio 5 i video del suo debuto, ma Roberto Alessi svela il nuovo colpo basso di Romina Power e Al Bano Carrisi

05 aprile 2018 Anna Montesano

Per Loredana Lecciso sono mesi davvero particolari. La showgirl ha deciso di dimenticare il delicato momento sentimentale, vista la crisi con Al bano Carrisi, dedicandosi anima e corpo al lavoro. Fortunato e prospero è, infatti, il periodo lavorativo, che vede la showgirl impegnata a teatro con lo spettacolo “Le ultime parole di Cristo”, dove interpreta Maria Maddalena. In diretta nella nuova puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso annuncia che la Lecciso ha fatto il suo debutto in teatro. La conduttrice mostra anche alcuni video esclusivi delle sue esibizioni sul palco nelle vesti di Maria Maddalena. Una "boccata d'ossigeno dal gossip", come sottolinea il servizio su Pomeriggio 5, per la Lecciso, che ha trascorso la Pasqua lontana da Cellino San Marco e dai figli.

Loredana balla a teatro, Romina e Al Bano a Ballando con le stelle

A dimostrazione che Loredana Lecciso non fosse con i suoi figli per Pasqua e Pasquetta, le Instagram Stories di Jasmine che era invece insieme a papà Al Bano e ai suoi cavalli. In studio però Roberto Alessi prende parola per sottolineare quanto la Lecciso, anche in questo suo importante debutto a teatro, sia in qualche modo sfortunata. "Mentre lei è a teatro, Romina Power debutta dalla Carlucci a Ballando con le stelle proprio con Al Bano. - annuncia il direttore di Novella2000, che poi conclude - Loredana è proprio una disgraziata, perchè balla lei e balla anche l'altra. Proprio nella stessa settimana poi, almeno fate passare 15 giorni". In effetti sabato Al Bano e Romina saranno insieme a Ballando per esibirsi come ballerini per una notte.

