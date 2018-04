MALENA/ Su Iris il film con Monica Bellucci (oggi, 5 aprile 2018)

Malena, il film in onda su Iris oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Monica Bellucci, Gaetano Aronica e Gilberto Idonea, alla regia Giuseppe Tornatore. Il dettaglio della trama.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

MONICA BELLUCCI NEL CAST

Il film Malena in onda su Iris oggi, giovedì 5 aprile 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica del 2000 che è stata diretta da Giuseppe Tornatore (Nuovo Cinema Paradiso, La migliore offerta, La leggenda del pianista sull'Oceano) e interpretata da Monica Bellucci (Spectre, La passione di Cristo, Matrix Reloaded), Gaetano Aronica (Baaria, Amiche da morire, Paolo VI - Il Papa nella tempesta) e Gilberto Idonea (Le conseguenze dell'amore, Nati stanchi, la serie tv L'onore e il rispetto). La colonna sonora è stata composta da Ennio Morricone. Il film ha ottenuto un notevole successo, soprattutto in Europa, lanciando Monica Bellucci come sex symbol a livello internazionale. La pellicola ha avuto un successo molto minore negli Stati Uniti, probabilmente a causa del taglio di molte delle scene di nudo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MALENA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Castelcutò, Sicilia, Seconda Guerra Mondiale. Maddalena Scordia (Monica Bellucci) è la donna più bella del paese, di cui tutti i ragazzi sono innamorati. Fra di essi c'è anche Renato Amoroso (Giuseppe Sulfaro), un tredicenne. Maddalena, detta da tutti Malena, si trova ora a vivere da sola, visto che il marito è partito del il fronte. L'amore di Renato verso Malena diventa sempre più ossessivo, ma il ragazzino non osa dichiararsi alla donna a causa della sua giovanissima età. Comincia quindi a seguire Malena e a spiarla in ogni momento della giornata. Presto però la vita di Malena viene sconvolta nel modo peggiore. Dal fronte arriva la notizia della morte di suo marito e in paese cominciano a girare voci malevole sul suo conto. Secondo i pettegolezzi Malena si è concessa a molti degli uomini del paese, tradendo la memoria del marito morto per la patria. Queste voci causano anche un litigio fra Malena e il padre (Luciano Federico), finora molto legati. La donna rimane così sola ed incapace di difendersi in modo efficace dalle accuse, finchè una delle donne del paese non la accusa apertamente di adulterio, che all'epoca era un reato penale grave, trascinandola in tribunale. Anche il tenente Cadei, con cui Malena aveva effettivamente una relazione, viene trasferito per limitare lo scandalo.

