MATRIMONI E ALTRI DISASTRI/ Su Rai Movie il film con Margherita Buy (oggi, 5 aprile 2018)

Matrimoni e altri disastri, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Margherita Buy, Fabio Volo, Luciana Littizzetto, alla regia Nina Di Majo. Il dettaglio.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE LUCIANA LITTIZZETTO

Il film Matrimoni e altri disastri va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 5 aprile 2018, alle ore 23.05. Una commedia che è stata prodotta in Italia nel 2010 per la regia di Nina Di Majo che ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura. A formare il cast sono Margherita Buy, Fabio Volo, Luciana Littizzetto, Francesca Inaudi e Mohammad Bakri. Al premio cinematografico "Nastro d'argento" del 2010 l'attrice romana Margherita Buy è stata candidata per la sezione "migliore attrice protagonista" mentre l'attrice e comica torinese Luciana Littizzetto ha ricevuto una candidatura per la categoria "miglior attrice non protagonista". Il palestinese Mohammad Bakri è anche attore di teatro e regista di documentari e cortometraggi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIMONI E ALTRI DISASTRI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nanà è una bella donna di circa quarant'anni impegnata a gestire un piccolo negozio di libri nella città di Firenze. Insieme a lei lavora Benedetta, una persona superficiale e distratta, sua amica di vecchia data. Nanà è cresciuta in un ambiente borghese, la sua famiglia è sempre stata molto severa con lei e ha sempre cercato di imporle la sua volontà. Da quando è finita la sua storia d'amore Nanà si è chiusa ancora di più in se stessa, la delusione è stata grande e ancora non l'ha superata. La giovane donna vive in un piccolo appartamento preso in affitto, in compagnia del gatto Marcel e di un regita cinematografico alquanto strambo che da mesi divide con lei il salotto di casa. Nanà dedica parte del suo tempo libero a Leonardo, figlio della sua amica Benedetta, un ragazzo scontroso e svogliato che ha bisogno di recuperare le insufficienze in diverse materie scolastiche. Ormai Nanà è una single convinta e non pensa nemmeno lontanamente di cambiare il suo stato di donna libera e indipendente. Non ha ambizioni nel lavoro e ha smesso di cercare l'uomo giusto per lei, anche se deve ammettere di essersi innamorata di Serge Bauer, uno scrittore di romanzi con il quale l capita di collaborare. Nanà ha una sorella più giovane di lei, si chiama Beatrice ma per tutti è Bea, la ragazza ha scelto di lavorare nell'azienda di famiglia insieme al fidanzato Alessandro, un giovane uomo simpatico ma piuttosto presuntuoso. La notizia del matrimonio di Bea coglie di sorpresa Nanà che si troverà a dover cambiare molte delle sue abitudini. In più, proprio in occasione delle nozze della sorella, Nanà vedrà crollare tutte le sue certezze. Bea non può mancare ad un impegno di lavoro e deve partire per gli Stati Uniti e l'organizzazione del matrimonio viene affidata proprio a Nanà, la persona meno adatta a questo genere di cose. Con l'aiuto del suo futuro cognato Alessandro, Nanà dovrà sbrogliare e risolvere situazioni spesso ridicole e buffe. Quando Bea ritorna a Firenze si rende conto che il suo matrimonio è in pericolo. Gli avvenienti degli ultimi giorni porteranno la bella libraia a riflettere sulla sua vita e a sentire in cuor suo la voglia di cambiare.

