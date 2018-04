Marco Cappato/ Verrà assolto dalle accuse di istigazione al suicidio di Dj Fabo? (Maurizio Costanzo Show)

Marco Cappato, verrà assolto dalle accuse di istigazione al suicidio nei confronti di Dj Fabo? A un anno dalla morte di quest'ultimo si torna a parlare del processo. (Maurizio Costanzo Show)

Marco Cappato, Maurizio Costanzo Show

Marco Cappato si trova ancora in bilico: verrà assolto per le accuse di aiuto e istigazione al suicidio di Dj Fabo? Oppure la Consulta accetterà di dichiarare incostituzionale il reato, nel caso in cui a richiedere di morire sia una persona affetta da una grave malattia? Il termine ultimo perchè l'Avvocatura di Stato di potesse esprimere è scaduto ieri e puntualmente è arrivata la risposta: il Governo si è costituito alla Consulta perché il reato di aiuto al suicidio venga considerato legittimo. Questa sera, giovedì 5 aprile 2018, Marco Cappato interverrà nello studio del Maurizio Costanzo Show al fianco di Valeria Imbrogno, la compagna storica di Dj Fabo. Intanto continua il dibattito in politica riguardo alla posizione del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. La costituzione di parte civile del Governo è stato infatti firmata da Maria Elena Boschi in qualità di sottosegretario alla Presidenza, che ha sottolineato, come riporta Il Corriere della Sera, che il procedimento non è un'iniziativa voluta per attaccare Cappato, ma per difendere le associazioni e le persone che aiutano chi è già determinato 'a porre fine alla propria vita'. Le polemiche intanto continuano a diventare sempre più accese: 'Noi comunque andiamo avanti', sottolinea Cappato con un post su Twitter.

IL COMMENTO SULLA POSIZIONE DEL GOVERNO GENTILONI

E' breve il commento di Marco Cappato in merito alla presa di posizione del Governo Gentiloni di fronte alle accuse che lo vedono sul banco degli imputati. Il caso Dj Fabo ha infatti spinto l'esponente radicale dell'Associazione Luca Coscioni a confrontarsi con una giustizia che sembra zoppicare in più punti. La lotta di Fabio Antoniano si è trasformata così in quella di Cappato, anche se per motivi del tutto diversi. #LiberiFinoAllaFine è il grido di battaglia di Cappato contro chi vorrebbe forse mettere un bavaglio alla libertà e dignità di ogni persona, quella di scegliere di non proseguire una vita destinata ad atroci sofferenze e malattie irreversibili. Secondo il Governo, sottolinea Vanity Fair, la scelta dell'Avvocatura di Stato di difendere la legge contro l'istigazione al suicidio è da valutare in una visione più ampia. Il caso Dj Fabo potrebbe rappresentare infatti un'eccezione in un mare di casi che spaziano in diverse modalità e generi, che vanno vagliati uno per uno. Per Marco Cappato invece è ora sempre più impellente il bisogno di discutere in Parlamento l'iniziativa popolare sulla leggittimità dell'eutanasia legale, già depositata negli scorsi mesi.

