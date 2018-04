Maria De Filippi rivoluziona il serale di Amici 17/ Sorprese e grandi ospiti nella nuova edizione

Amici 17, Serale 2018: Maria De Filippi svela le grandi novità della nuova edizione e anticipa gli ospiti delle prime puntate. La conduttrice pronta a stupire

05 aprile 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi, Amici

Un'edizione del serale di Amici del tutto nuova, che mescola rivoluzione e ritorno al passato. È Maria De Filippi, nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi, a svelare le tantissime novità del serale di Amici 17. Partendo da: “Si torna allo stesso concetto della settima edizione, quando tutta l’attenzione era concentrata sui ragazzi. Ecco, la più grande novità di questa nuova edizione del serale di “Amici” vedrà proprio gli “allievi” al centro di tutto” dichiara la conduttrice. Cambia anche il palcoscenico che è diviso in tre livelli, in base alle tre selezioni che i ragazzi dovranno superare per accedere alla puntata successiva. La De Filippi spiega nel dettaglio anche le tre fasi del serale, chiarendo anche i particolari non ancora svelati.

LE FASI E GLI OSPITI DEL SERALE

“Durante la prima prova, gli allievi si esibiranno tutti insieme con una grande star, che nella prima puntata sarà Laura Pausini”, ha precisato la De Filippi, “e verranno giudicati dalla commissione interna, composta dai professori, che potrà decidere se farli passare tutti alla selezione successiva, se farne passare solo alcuni, se non farne passare nessuno. Nella seconda selezione sarà il televoto a decretare chi supera il turno, nella terza ancora la commissione interna”. Ma le sorprese non sono finite qui, visto che Maria De Filippi nel corso della conferenza stampa, svela anche gli ospiti delle prossime puntate: “Nella prima puntata ci saranno Laura Pausini, Fabri Fibra che sceglierà in diretta con quale delle squadre, bianca o blu, duettare, e poi la cantante tedesca Alice Merton. Nella seconda Gianni Morandi e Ghali. Nella terza puntata stiamo vedendo tra Loredana Bertè e Rita Pavone, speriamo ci siano tutte e due”

