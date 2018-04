Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: rabbia e lacrime dopo aver visto l'esterna di Nicolò e Virginia

Marta Pasqualato a Uomini e Donne: dopo una romantica esterna in Sicilia con Nicolò Brigante, la corteggiatrice si arrabbia e lascia lo studio in lacrime.

A Uomini e Donne si avvicina la scelta del tronista Nicolò Brigante, rimasto con due corteggiatrici: Marta Pasqualato e Virginia Stablum. La corteggiatrice veneta è tornata in studio dopo una segnalazione che aveva messo in discussione il suo percorso con il tronista siciliano. Nicolò ha deciso di portare entrambe le corteggiatrice in Sicilia. Il tronista fa trovare a Marta un biglietto aereo per la Sicilia, dove lui l’aspetta in aeroporto. L’esterna prosegue, come rivela il Vicolo delle news, in spiaggia: i due si siedono su uno scoglio dove Nicolò ha messo delle stelle luminose. Marta confessa che la sua parte forte sta crollando e ha quindi paura di soffrire. Poi si baciano appassionatamente. Dopo aver visto l’esterna con Virginia Stablum, Marta si arrabbia molto e piangendo lascia lo studio. Nicolò prova a fermarla, ma senza successo. Il tronista segue la ragazza fuori dagli studi dove lei lo insulta pesantemente accusandolo di averla sminuita. Nella puntata di oggi, giovedì 5 aprile, scopriremo se e come si è risolta la crisi…

Cita Fedez: frecciatina a Virginia?

Qualche giorno fa Marta Pasqualato ha postato su Instagram una citazione del celebre brano “Magnifico” di Fedez: “Guardami in faccia i miei occhi parlano, e tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole, Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai proviamo e poi vediamo che succede, per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali, regalano due di picche aspettando il Re di denari. Quante volte ad un "Ti amo" hai risposto "No, non posso", hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso”. I versi sono accompagnati dall’hashtag #maipercaso. La canzone è forse una frecciatina alla rivale Virginia Stablum? Tra i commenti, i follower di Marta fanno il tifo per lei: “Continua a lottare e dimostrare tanto e vedrai che ti sceglie, ricorda che il papà di Nicolò che l'importante è non tirarsi mai indietro. Io credo in voi forza combatti vivitelo sorprendilo e non mollare!” e “Ormai siamo alla fine, Marta ha dimostrato tanto, anzi più del dovuto, adesso sta a lui fare l'uomo vero”.

