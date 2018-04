Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo/ Da Forum ad Amici 17: seguirà le orme del padre? (Maurizio Costanzo Show)

Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo, al timone del daytime di amici, questa sera saranno fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show. News, info e anticipazioni.

05 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Paolo e Massimo Ciavarro

Massimo Ciavarro è sicuramente uno dei volti noti del cinema italiano soprattutto tra gli anni 70 e 80 ma il figlio non è ancora noto al grande pubblico, almeno non come suo padre. Oggi i due saranno ospiti al Maurizio Costanzo Show in coppia ma chi non ha ancora avuto modo di mettere a "fuoco" chi è Paolo, sappia che il giovane è un volto noto del mattino di Canale 5, visto che è stato opinionista a Forum, e adesso anche del pomeriggio di Real Time e Canale 5. Proprio il giovane Paolo ha preso il posto di Stefano De Martino all'inizio dell'anno alla conduzione del daytime di Amici 17 al fianco di Marcello Sacchetta. Il giovane Ciavarro è entrato in punta di piedi proprio al fianco della coppia già rodata formata da De Martino e Sacchetta, ma poi ha saputo ritagliarsi un posto suo nel cuore dei fan del programma lasciandosi andare a veri e propri siparietti con il suo compagno di avventura. Paolo è destinato a diventare nuovo volto della tv soprattutto nella sfera di Maria De Filippi? Questa sera il pubblico avrà modo di conoscerlo meglio al Maurizio Costanzo Show e, magari, conoscere anche i suoi progetti futuri. (Hedda Hopper)

MASSIMO CIAVARRO E IL FIGLIO PAOLO OSPITI AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo questa sera saranno tra i protagonisti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk della seconda serata di Canale 5, in onda questa sera a partire dalle ore 23.30. I due ospiti avranno così la possibilità di raccontarsi alla luce dei loro recenti progetti sul piccolo schermo, che vedono in particolare il giovane Paolo impegnato nella scuola di Maria De Filippi in veste di conduttore per gli appuntamenti con il daytime. Ex calciatore e figlio di due volti celebri del mondo dello spettacolo (la madre è l’attrice e produttrice Eleonora Giorgi), Paolo Ciavarro vanta una piccola esperienza nel cast dell’avventure games di Rai due “Pechino express”, dove qualche anno fa ha partecipato in coppia con suo padre. Un legame, quello con Massimo Ciavarro, testimoniato ampiamente anche dai reciproci profili social, dove fanno la loro comparsa numerose foto di attimi vissuti insieme e dolci dediche tra padre e figlio.

IL RICORDO DI MARETTA SCOCA, VIDEO

Paolo Ciavarro, in coppia con suo padre Massimo per il consueto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, questa sera avrà la possibilità di ripercorrere il suo recente passato nel tribunale di Forum, dove per qualche tempo ha ricoperto il ruolo di assistente di Barbara Palombelli. Nel salotto del talk show di Canale 5 il noto conduttore di Amici avrà la possibilità di ricordare il giudice Maretta Scoca, che si è spenta qualche giorno fa all’età di 79 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. In seguito al triste evento, Paolo Ciavarro ha condiviso sul suo profilo ufficiale un dolce ricordo che lo lega all’amato giudice, commentando il filmato pubblicato con un tenero pensiero: “Il nostro saluto affettuoso alla nostra amatissima Maretta”. Se vi siete persi la clip condivisa da Paolo Ciavarro in ricordo di Maretta Scoca, potete cliccare qui e visualizzarla sul suo profilo Instagram.

