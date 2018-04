Nicolò Ferrari/ Uomini e Donne: il corteggiatore non bacia Nilufar Addati

Nicolò Ferrari a Uomini e Donne: seconda esterna per il corteggiatore con Nilufar Addati dopo il confronto mandato in onda nella puntata di ieri del programma di Canale 5.

05 aprile 2018 Redazione

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Dopo aver visto il chiarimento tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari, oggi andrà in onda la loro seconda esterna, organizzata dalla tronista. In una villa, Nilufar fa trovare al ragazzo - tra candele e fiaccole - un loro in cui sono raccolte alcune frasi, come anticipa NewsUeD.com: “Mi dispiace se non riesco a farti capire quanto mi piaci”, “Stasera non voglio parlare voglio solo sentirti” e “stringimi”. Nilufar e Nicolò parlano e si abbracciano, senza però scambiarsi alcun bacio. In studio Gianni Sperti dice di aver visto la tronista “smollarsi ed essere gatta”. L’opinionista, però, non capisce perché il ragazzo non abbia cercato di avvicinarsi e baciare Nilufar. Il corteggiatore, ex protagonista di Riccanza, dice di non averci provato perché lei è “fredda” e ha già detto che non bacerò nessuno fino alla scelta. Nilufar si difende dicendo di aver ricordato il percorso di Ludovica Valli che non ha baciato nessun corteggiatore fino alla scelta, ma che non è detto che per lei sarà lo stesso. Nicolò risponde di aver provato a baciarla altre volte, ma la tronista smentisce.

Sarà Nicolò la scelta di Nilufar?

Pochi giorni dopo la registrazione di questa puntata del trono classico di Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ha scritto su Instagram: “Contro tutto e tutti per te…”, chiaramente riferito a Nilufar Addati. “Ti apprezzo sei rimasto fedele a te stesso… stai continuando il tuo percorso in modo coerente seguendo la tua linea e il tuo pensiero”, “Nicolo, tu sarai la scelta, avete molte cose in comune, lei sa quello che vuole, con te si sente sicura” e “Sempre più bello, profondo ed elegante. L'unico che apprezzo e mi piace del programma”, scrivono alcuni utenti. Ma tra i commenti spunta anche una critica: “Caro paladino della giustizia, vorrei ricordarle che lei è stato il primo a dare Nilufar in pasto ai social esattamente un paio di settimane fa...Un po’ di coerenza no?”.

