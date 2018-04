Orietta Berti/ Dopo aver conquistato Bruno Barbieri, vincerà la finale? (Celebrity MasterChef Italia 2)

Orietta Berti ha conquistato un posto nella finale di Celebrity MasterChef Italia 2. Sarà la cantante ad aggiudicarsi il premio di 100 mila euro da donare in beneficenza?

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Orietta Berti

Orietta Berti è entrata a far parte del cast di Celebrity MasterChef Italia 2 grazie i suoi figli, i suoi primi giudici in cucina. La cantante, con la sua grinta e tenacia, ha soppresso tutti ed è riuscita ad arrivare in finale. Tra una prova e l'altra, quando ha le idee confuse e il tempo sembra poco, inizia a cantare per rilassarsi; ed è proprio grazie alla sue mani da fata e alla sua voce che ha conquistato i giudici, soprattutto chef Bruno Barbieri. Orietta Berti aveva dichiara che la Mistery Box è la prova che temeva di più, per via dell'effetto sorpresa e della velocità che ci vuole nel preparare e creare il piatto. Eppure nella puntata di giovedì scorso, è stata la regina della Mistery box, guadagnando il vantaggio per l'Invention test. Nella prova dal titolo “L'allievo supera il maestro?” Orietta si è ritrovata a replicare la zuppa di suo figlio Omar, che poteva solo darle consigli da lontano, senza aiutarla nella preparazione. Nell'invention test, Orietta ha avuto a che fare con i cosiddetti ingredienti killer, mentre l'esterna si è svolta presso il ristorante Lume di Milano, dove ogni concorrente doveva preparare un piatto di alta cucina: il migliore è stato inserito nel menù del ristorante.

Orietta Betteri vincerà Celebrity MasterChef Italia 2?

A brillare stavolta è stato Davide Devenuto, mentre ad Orietta, Anna e Daniele è toccato il Pressure test, dove i concorrenti in 30 minuti dovevano preparare tre farce per pasta ripiena. Orietta Berti sembrava un po’ indietro rispetto ad Anna e Daniele, ma improvvisamente ha recuperato ed è riuscita a preparare 7 farce, come i suoi colleghi. Grazie alla sue farce, Orietta ha superato il pressure test, guadagnandosi un posto in balconata, dove ha assistito al duello finale, vinto da Anna. In pochi si aspettavano di vedere Orietta Berti in finale a Celebrity MasterChef Italia 2, eppure puntata dopo puntata, la cantante ha migliorato la sua tecnica e sopratutto il suo modo di impiattare. Chef Barbieri è sicuramente un suo fan. In una recente intervista, Orietta ha affermato di dormire solo due ore a notte, e che il resto delle ore le passa in cucina a preparare le pietanze per il giorno seguente. Inoltre, la Berti ha svelato che ha imparato a cucinare davvero solo dopo la scomparsa di sua mamma e di sua suocera, che criticavano il suo modo di cucinare. Sarà Orietta Berti a vincere la seconda stagione di Celebrity MasterChef Italia? Ricordiamo che il vincitore riceverà un assegno di centomila euro che donerà in beneficenza!

