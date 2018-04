PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 5 aprile 2018: Bilancia arrabbiati e gli altri segni?

Oroscopo, oggi giovedì 5 aprile 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: Bilancia arrabbiati, Pesci con energia ma stanchi per i tanti impegni. Leone non sottovalutare nuove proposte.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 5 APRILE 2018

Ora è il momento di andare a vedere da molto vicino l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da Toro e Leone. Toro: non si devono assolutamente sottovalutare le proposte che arrivano in questo momento. Il weekend apparirà molto intrigante sia per colui che vuole portare avanti un progetto, sia per coloro che invece vorrebbero una relazione d'amore. Sarà importante cercare di cogliere con attenzione i segnali che arriveranno e di fronte a questi farsi trovare pronti ad agire in maniera decisamente intelligente. Leone: non è il momento di sottovalutare le nuove proposte. I primi mesi dell'anno sono apparsi negativi per i nati sotto questo segno, ma le cose presto potrebbero andare meglio. Ora che ci stiamo avvicinando all'estate tutto può cambiare in modo positivo. Bisogna cercare di mantenere una certa serenità e tranquillità interiore. Eventuali contenziosi aperte nel passato si risolveranno con esito positivo alla fine dell'anno.

PESCI STANCHI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina per andare a vedere i segni né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci si sentono in questo momento leggermente stanchi, visto che nonostante abbiano davvero grande energia fanno tantissime cose e si scaricano. Per questo sarebbe importante cercare di prendersi oggi magari una giornata di riposo per cercare di essere tranquilli ed evitare di farsi trascinare di fronte a situazioni più o meno complicate. Il Leone può svoltare, visto che ha avuto un momento decisamente negativo e ora si ritrova a rincorrere. Nonostante questo c'è da sottolineare che bisogna fare attenzione al fatto che prima del recupero annunciato ora c'è un momento di stasi in cui si deve provare a non commettere degli errori che possono essere piuttosto complicati poi da rimediare. Ora forse è meglio però iniziare a trovare la forza che sarà necessaria per rialzarsi e tornare a fare bene.

BILANCIA ARRABBIATA, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 5 aprile 2018, di Paolo Fox a LatteMiele parte dai segni che possiamo considerare top e flop. Il weekend può essere davvero molto interessante per il Toro che potrebbe sfruttare da una parte un cielo favorevole agli affari e dall'altro numerose situazioni interessanti dal punto di vista sentimentale. La Bilancia è arrabbiata e non riesce a trovare una risposta. Questo è un anno importante per cui ogni errore che si commette può portare a vivere delle difficoltà non facili da accettare. Grandi novità in amore per lo Scorpione che alza la testa e può finalmente sorridere. Così come il Capricorno che di fronte alle novità può prendersi delle rivincite interessanti. L'Ariete si può finalmente rilassarsi, ora stanno arrivando delle giornate piuttosto interessanti che regaleranno sorrisi e la possibilità di essere positive rispetto a un passato che non è stato per niente benevolo.

