POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso dall'attualità alle spiagge dell'Isola dei famosi

Oggi, giovedì 5 aprile, alle 17.10 su Canale 5 torna Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Non mancherà un ampio spazio dedicato all'Isola dei famosi 2018.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, giovedì 5 aprile, alle 17.10 su Canale 5 torna Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso, che ieri ha fatto compagnia a 2.307.000 spettatori con il 18.9% di share nella prima parte, a 2.461.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte e a 2.119.000 spettatori con il 14% nella terza parte. Al centro della puntata c’è stata, ovviamente, l’Isola dei famosi e soprattuto dell’improvviso abbandono di Franco Terlizzi. L’ex pugile ha lasciato l’Honduras, dopo aver avuto un accesa lite con Amaurys Perez. La produzione del reality ha spiegato che Terlizzi ha abbandonato il gioco per motivi di saluti, ma gli opinionisti di Pomeriggio 5 sono di tutt’altro avviso. Secondo Patrizia Groppelli, opinionista e moglie del Principe Dimitri D’Asburgo, sarebbe successo altro tra Amurys e Franco oltre quello che è stato mostrato in televisione: “A me arrivano voci che lui si sia picchiato con questo Amaurys. Non lo so, a me sono giunte queste voci. Questa è L’Isola delle balle dette male”.

Barbara difende Jonathan

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 è stato anche “processato” Jonathan, accusato da Michael Terlizzi di aver provocato il padre e di essere stato poco “carino” con Alessia Mancini durante l’ultima puntata. Barbara D’Urso ha preso le difese dell’ex gieffino, che ha vinto il reality in una delle edizioni da lei condotta: “Giustamente viene provocato da Mara a dire “Dì le cose”. Poi le dice e non va bene? Decidete. Bisogna dirle o non bisogna dirle? Lui ha tirato il sasso e ha nascosto la mano. Mara, anche un po’ arrabbiata, gli ha detto: “No, adesso lo dici”. Lui lo dice… Non capisco”, ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5. Nella puntata di martedì sera, infatti,. Mara Venier ha chiesto espressamente a Jonathan di parlare chiaramente e il naufrago ha elencato una serie di presunte offese targate Alessia Mancini. Alessia Marcuzzi però non ha gradito lo sfogo: “È vero che ti abbiamo chiesto di dire tutto, però questa cosa la trovo unfair”.

