Quinta Colonna/ Anticipazioni: rischio chiusura? Vittorio Feltri tra gli ospiti di Paolo Del Debbio (5 aprile)

Quinta Colonna, ospiti e anticipazioni di oggi, giovedì 5 aprile 2018: il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4 rischia la definitiva chiusura? Ecco le indiscrezioni.

05 aprile 2018 Valentina Gambino

A quanto pare, le indiscrezioni su Quinta Colonna parlano chiaro: questa potrebbe essere l’ultima stagione del programma che si occupa di politica e attualità. Questa sera nel frattempo, andrà in onda un nuovo appuntamento come sempre su Rete4 e condotto da Paolo Del Debbio. Prima delle anticipazioni su ospiti e temi, scopriamo a seguire quali saranno le future “sorti” della trasmissione. “Salvo clamorosi colpi di scena, non tornerà in onda nella prossima stagione” si legge su Dagospia. Il portale che ha diffuso l’indiscrezione comunica quindi che l’ultima puntata andrà in onda giovedì 26 aprile 2018 in prima serata e poi dovrebbe chiudere i battenti per sempre. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, i motivi della chiusura potrebbero essere riconducibili a “ragioni numeriche ed editoriali” ma anche a “frequenti accuse di ‘populismo’”. Ed infatti per quanto riguarda gli ascolti, il programma non viaggia certo in mari calmi ma anzi, piuttosto in tempesta.

Quinta Colonna chiude per ascolti bassi? Possibile. La trasmissione condotta da Paolo Del Debbio, si porta a casa risultati abbastanza arrisicati e scommettere in una nuova avventura servirebbe davvero a poco. La trasmissione ha debuttato nel 2012 e dopo cinque anni di messa in onda, gli ascolti si sarebbero addirittura dimezzati. Il programma inoltre, è stato accusato anche di eccessivo “populismo”. Attualmente però, su questi aspetti non ci sarebbero conferme ufficiali e quindi per scoprire le sorti del programma di Rete4, bisognerà attendere il suo ultimo appuntamento per scoprire in che modo potrebbe salutare Paolo Del Debbio il pubblico da casa. Le prime avvisaglie si era già notate con il cambio di messa in onda dal lunedì sera al giovedì scontrandosi con Piazzapulita su La7. Per evitare la chiusura poi, si sono anche apportate modifiche al format introducendo degli autori diversi: basterà questo per mantenere il programma in vita? Nel frattempo, per quanto riguarda le anticipazioni di questa sera, il giornalista sarà alle prese con un dibattito sull'attualità politica e sulle consultazioni. Chi sarà il nuovo Premier? Chi si alleerà e con chi? In studio tra gli altri, Nunzia De Girolamo (Fi), Lucia Borgonzoni (Lega), Daniela Santanchè (Fli) e il direttore di Libero Vittorio Feltri.

