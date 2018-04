Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi/ "Sono orgogliosa di essergli stata vicina” (Maurizio Costanzo Show)

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.

Rita Dalla Chiesa dopo la recente partecipazione all'ultima puntata pomeridiana di Amici 17, saluterà il pubblico ancora una volta al Maurizio Costanzo Show. Proprio il conduttore ha scritto il suo nuovo programma su Rete4 dal titolo "Ieri Oggi Italiani", spostato nel suo debutto dopo la dolorosissima morte di Fabrizio Frizzi. L'ex conduttrice di Forum, ha voluto regalare ai ragazzi della scuola delle parole in ricordo del presentatore televisivo che tanto è stato amato nel corso della sua carriera. Il suo discorso ha letteralmente commosso tutti quanti. "Lo chiamavo ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri e per il rispetto per qualunque persona gli fosse davanti. Fabrizio ha avuto una vita bellissima dal punto di vista professionale - ha proseguito Rita Dalla Chiesa - ma ha conosciuto anche momenti di caduta, vissuti con estrema umiltà e voglia di ricominciare. Non ha provato mai rancori, probabilmente ha avuto delle malinconie, che nascondeva anche molto bene. E soprattutto voleva bene davvero a tutti". E poi era "un gentiluomo perchè i sentimenti valgono nella vita".

"Siete competitivi, avete tanti sogni, ma non abbiate mai paura di essere buoni - ha concluso emozionata la conduttrice -. Non dovete sgomitare, ma anzi dovete cercare di aiutarvi”. Con queste parole Rita Dalla Chiesa ha portato agli allievi di Amici 17 il suo prezioso contributo in vista del serale. Proprio riguardo “l’aiuto” tra persone che si vogliono bene, la giornalista ha mostrato tutta la sua solidarietà e il suo affetto anche nei confronti di Carlotta Mantovan e della piccola Stella di appena 5 anni. "Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella. Loro due erano l’amore di Fabrizio", ha affermato Rita che via social ha voluto nuovamente chiarire: "Oggi siamo tutti una famiglia". Mentre su Fabrizio Frizzi, nel corso di questi giorni ha voluto ancora ribadire: “Detestava ogni forma di pettegolezzo. Sono orgogliosa di essergli stata tanto vicina”. Questa sera al fianco di Maurizio Costanzo, arriverà la nuova occasione per poterlo ricordare.

