SHANNEN DOHERTY / Torna l'incubo del cancro: "Un marcatore tumorale è ancora alto"

Shannen Doherty, l'attrice nota per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, ha ripreso la sua battaglia contro il tumore al seno che l'ha colpita alcuni anni fa.

05 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Torna l'incubo del tumore al seno per Shannen Doherty, l'attrice americana divenuta celebre per il ruolo di Brenda Walsh nella popolare serie televisiva Beverly Hills 90210. "Test e risultati: un marcatore tumorale è tornato buono. L'altro è elevato", sono queste le parole con le quali la Doherty ha esordito in un post su Instagram, nel quale ha confermato come la sua battaglia contro il male non possa dirsi ancora conclusa. Negli ultimi anni, la famosa artista è diventata un simbolo contro questa malattia, evidenziando una grande forza d'animo e condividendo con i suoi followers anche i momenti più difficili e le sue paure. Le ultime analisi da lei effettuate le hanno fatto capire che dovrà restare ancora attenta, anche se ha subito voluto tranquilizzare i suoi fan, precisando: "Significa solo che devo essere monitorata e fare altri test. Ma anche dopo questa chiamata, rimango positiva e faccio il punto sulla mia vita. Certamente aiuta a mettere le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato attraverso il viaggio del cancro. A volte ho bisogno di un aggiornamento".

SHANNEN DOHERTY E LA DURA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Shannen Doherty ha condiviso con i suoi fan i risultati delle recenti analisi, precisando sia le buone che le cattive notizie. Ha comunque chiuso il post su Instagram dicendosi positiva per il futuro: "Resto ottimista e sto facendo il punto della mia vita. Tutto questo aiuta a guardare le cose in prospettiva e ti ricorda quello che hai imparato grazie alla malattia". Lo scorso autunno l'attrice americana aveva rincuorato i fan esprimendo la propria gioia nei miglioramenti ottenuti grazie alle cure contro il tumore al seno (che subito era apparso in uno stato avanzato). In un intervista a Life & Style Magazione aveva sottolineato di avere capire ciò che è davvero importante nella vita: "Il cancro mi ha insegnato un diverso tipo di forza. Ora arriva da un luogo più vulnerabile e credo sia un bene. Mi sento graziata per essere in fase di guarigione e anche per aver avuto il cancro. Sono molto felice".

