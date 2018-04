SIMONA VENTURA/ “Dopo calunnie e cattiverie sono pronta a ripartire”. Al fianco di Maria De Filippi

Simona Ventura è pronta a calarsi nel ruolo di giudice nel serale di Amici 2018, al via da sabato 7 aprile su Canale 5. La conduttrice soddisfatta di lavorare con Maria De Filippi.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Simona Ventura

Da sabato 7 aprile vedremo Simona Ventura in una nuova veste: sarà uno dei giudici del serale di Amici 2018, in onda su Canale 5. Insieme a Super Simo, nel giuria esterna del talent, ci saranno: Heather Parisi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Marco Bocci e Giulia Michelini. Alla vigilia del suo ritorno in un talent - dopo X Factor - Simona Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Oggi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare. Non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui. Pronta a ripartire a testa bassa”. La conduttrice ha ricordato, senza alcun rimpianto, anche il passaggio dalla Rai a Sky nel 2011: “Ero arrivata a un punto dove la decisione era anche e soprattutto personale. Familiare. I miei figli entravano nell’adolescenza e andavano seguiti più che mai in quella fase, iniziavo una relazione che sentivo finalmente essere quella giusta… dovevo restituire la centralità alla mia famiglia e l’ho fatto e lo rifarei ancora altre 100 volte. Quella di Sky è stata comunque un’esperienza appagante”. Al momento Super Simo è decisa a restare a Mediaset, al fianco di Maria De Filippi: “Mi trovo benissimo nel suo gruppo di lavoro”.

Simona Ventura e L’Isola dei famosi

Simona Ventura ha condotto otto edizioni dell’Isola dei famosi in Rai e nel 2016 ha partecipato come concorrente all’undicesima edizione del programma come concorrente. “È un programma che ho amato moltissimo, era giusto che provassi a vedere cosa c’era dietro, dall’altra parte. Che mi mettessi in gioco, che vedessi davvero cosa significa l’Isola a 360 gradi: ora lo so!”, ha raccontato la conduttrice a Oggi. Impossibile non chiederle un commento sull’edizione in corso, segnata dal “canna-gate”: “Mi spiace che questa edizione venga ricordata per un episodio che doveva essere certamente chiuso prima, piuttosto che per i personaggi. Il cast era buono. La Cipriani mi diverte”. Dopo aver promosso la collega Alessia Marcuzzi, Simona Ventura ha negato di voler tornare a condurre l’Isola dei famosi in Mediaset. Grazie al reality, la Venuta ha “scoperto” alcuni volti ora noti del mondo dello spettacolo: “Ho spesso, intuitivamente, dato delle chance e salvato alcuni di quelli che reputavo amici, dalla disperazione professionale. Molti sono stati riconoscenti, come Belen Rodriguez. Altri dei veri e propri infami”.

Simona Ventura e la sfera privata

Nella lunga intervista a Oggi, Simona Ventura ha fato anche alcune considerazioni sugli amori passati e presenti. Nel 1998 la conduttrice a sposato il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo. Nel 2004 si sono separati, per poi divorziare nel 2008. Dopo anni di contrasti, oggi i due hanno ritrovato un loro equilibrio: “Sono responsabili anch’io della fine della nostra relazione. Era un periodo lavorativamente topico per entrambi. Non sono riuscita a seguirlo nelle sue esperienze calcistiche. E ovviamente nemmeno lui riusciva ad aiutarmi. Al primo vero scossone il nostro matrimonio è crollato”. Da 7 anni Simona Venrtura è legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, attuale marito di Mara Venier. “È un amore grande, eccezionale, che è arrivato come un dono dal cielo: Gerò e io abbiamo trovato il nostro equilibrio… Ci amiamo molto, anche se questo dà fastidio ai gufi che ci augurano ogni giorno la separazione. Chiaro che conviviamo da sette anni, abbiamo le nostre discussioni come tutti. Poi facciamo pace. Io ci sono sempre, in ogni istante, per lui, e lui per me, e questo azzera tutte le malelingue”, ha detto la Ventura. Prima di tornare in tv come giudice di Amici, Simona e Gerò si sono concessi una vacanza sotto al sole delle Maldive, per scacciare le voci di una crisi.

