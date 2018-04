STEVEN SPIELBERG/ I progetti per il nuovo Indiana Jones: "In futuro il protagonista potrebbe essere una donna"

Steven Spielberg rilancia i progetti per il nuovo Indiana Jones, dopo l'ultimo capitolo in cui sarà interpretato da Harrison Ford. Chi sarà il protagonista?

05 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Steven Spielberg è attualmente sbarcato al cinema con il suo nuovo film fantascientifico intitolato 'Ready Player One', che ha già conquistato un sorprendente successo al botteghino in pochi giorni. Ma il regista non conosce pausa e già concentra la sua attenzione sui prossimi progetti, che lo riporteranno davanti alla macchina da presa per una delle sue creazioni più amate: la saga di Indiana Jones. È noto che il prossimo capitolo del film dedicato al famoso archeologo vedrà ancora come protagonista Harrison Ford. Tale pellicola arriverà al cinema il 20 luglio 2020 ma sarà l'ultima volta in cui il famoso attore comparirà nel ruolo che l'ha reso celebre. La conferma del suo addio arriva proprio dallo stesso Spielberg in una recente intervista rilasciata al The Sun: "Harrison non girerà altri capitoli della saga, di questo sono sicuro. Ma non significa certo che io farò lo stesso. Anzi, credo proprio di continuare". Chi prenderà dunque il suo posto nel ruolo dell'avventuroso archeologo?

INDIANA JONES DIVENTA UNA DONNA?

Il futuro della saga di Indiana Jones potrebbe riservare incredibili sorprese a detta di Steven Spielberg. Secondo quanto da lui rivelato al The Sun, dopo l'ultimo capitolo affidato a Harrison Ford (e in uscita nel 2020), il ruolo da protagonista potrebbe essere dato ad una donna: "Dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan, e non ci sarebbe niente di male". Da sempre il regista americano ha precisato di essere molto legato al genere femminile e di non avere mai fatto preferenze, neppure dal punto di vista economico: "Le donne che lavorano con me guadagnano esattamente come gli uomini: per quanto riguarda The Post, Tom Hanks e Meryl Streep hanno ricevuto lo stesso assegno, identico anche nei dettagli". Per lui, infatti, il gentil sesso ha rappresentato un punto di riferimento prima con la madre e successivamente con la moglie: "Mia madre era una donna forte, aveva le sue opinioni. Sono molto fortunato, sono stato influenzato da donne che ho amato follemente: mia madre e mia moglie".

