Simona Ventura/ Si rilancia in tv grazie ad Amici di Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show)

Simona Ventura/ Si rilancia in tv grazie ad Amici di Maria De Filippi

Simona Ventura, Super-Simo ospite a Canale 5: sarà protagonista di Amici di Maria De Filippi nel nuovo ruolo di giudice nell'edizione serale del talent show. (Maurizio Costanzo Show)

Simona Ventura, Maurizio Costanzo Show

Simona Ventura continua a tenere con il fiato sospeso tutti gli ammiratori, alla ricerca di qualche notizia sul suo prossimo ingaggio in tv. Sfumata la possibilità di vederla alla guida della nuova edizione del Grande Fratello, dove troveremo invece Barbara d'Urso, la Ventura è pronta a rimettesi in gioco con Amici di Maria De Filippi. Il sodalizio fra la regina di Mediaset e Super Simo è ormai un fatto noto a tutti, soprattutto perché non è la prima volta che Queen Mary chiama alla sua corte la collega. Questa sera, giovedì 5 aprile 2018, vedremo Simona Ventura sedere fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, ma intanto ha già avuto modo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In un'intervista a Oggi, che verrà distribuita proprio oggi grazie al nuovo numero, la Ventura ha voluto sottolineare come qualcuno abbia approfittato di calunnie e cattiverie per metterle i bastoni fra le ruote e impedirle di lavorare. Riemergere non è stata un'impresa semplice, ma ora è pronta per una nuova partenza 'a testa bassa'. Nel frattempo, Simona si concede una nuotata rilassante alle Maldive, dove ha ritrovato pace, serenità ed anche una fetta di Paradiso. A sottolinearlo è proprio la conduttrice, che in un suo post su Instagram si mostra ai fan mentre guarda verso la distesa cristallina dell'isola.

LA COPPIA CON GERÒ CARRARO

Simona Ventura e Gerò Carraro sono più uniti che mai: la coppia convive da sette anni e sembra che la loro relazione proceda a vele spiegate. La conduttrice ne ha parlato in una sua recente intervista a Oggi, in cui ha sottolineato come Carraro sia un vero e proprio dono dal cielo. E anche se i due a volte litigano, come tutte le coppie, ritrovano sempre la pace e quell'equilibrio che permette al loro rapporto di rimanere intatto. 'E questo azzera tutte le malelingue', non può fare a meno di notare la Ventura. Certo anche il suo rapporto con Stefano Bettarini è stato importante, senza dimenticare che l'ex calciatore è a tutti gli effetti il padre dei suoi adorati figli. La loro relazione tuttavia non è riuscita a contrastare quel primo vero scossone di cui Super Simo parla nella sua intervista al settimanale, quell'onda troppo alta che alla fine ha provocato il crollo del loro castello sentimentale. In quel periodo sia la Ventura che Bettarini si trovavano all'apice della loro carriera ed erano entrambi impegnati su molti fronti. Anche per questo nessuno dei due riusciva a sostenere davvero l'altro dal punto di vista professionale. E questo senza nulla togliere alla famiglia, a cui Simona ha votato la sua intera vita. Anche nel 2011, quando aveva appena conosciuto Carraro ed aveva chiuso le porte della Rai per volare come pioniera sulle reti Sky.

