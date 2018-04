Striscia la Notizia/ L’inviata Chiara Squaglia è tornata all’Ospedale di Senigallia

Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera Striscia la notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia

Questa sera, giovedì 5 aprile, alle 20,40 su Canale 5 torna Striscia la notizia. Ieri il tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda nella versione ridotta per lasciare spazio alla diretta del match di Champions League tra Roma e Barcellona. “Striscina la Notizina” ha registrato una media di 4.057.000 spettatori con uno share del 15.9%. Oggi, invece, Striscia andrà in onda nella versione tradizionale condotta dal duo comico Ficarra e Picone, con l’immancabile presenza delle Veline, Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva. Nei prossimi giorni nello studio di Striscia la notizia ci sarà la consueta annuale “invasione” dei Fieui di Caruggi di Albenga, ospiti del patron Antonio Ricci. Ficarra e Picone daranno in diretta nazionale l’annuncio del premio “Fionda di Legno 2018” a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, fondatrici di Doppia Difesa.

Chiara Squaglia a Senigallia

A distanza di quasi cinque mesi le telecamere di Striscia la notizia sono tornate all’Ospedale di Senigallia, dove nel reparto di radiologia si attende ancora l’installazione della nuova risonanza magnetica. L’inviata Chiara Squaglia ha cercato di contattare telefonicamente i vertici dell’Asur, Regione e Comune, per capire come mai l’installazione, assicurata entro fine febbraio, non sia ancora avvenuta. “Sono tornata a darvi il buongiorno dal mare! Ma stavolta sono passata dalla costa tirrenica a quella adriatica, per una causa importante, che spero di contribuire a risolvere… Quindi alziamoci e cominciamo!”, ha scritto l’inviata sul suo profilo Instagram annunciando la sua presenza nella città marchigiana. Nei prossimi giorni il servizio sarà trasmesso a Striscia, intanto la Direzione di Area Vasta n. 2 ha rilasciato un comunicato per spiegare la visita di Chiara Squaglia: “L’inviata di ‘Striscia la notizia’ ha preso contatti con l’Ing. Antonella Pianosi... ha confermato all’interlocutrice della trasmissione televisiva che i lavori relativi ai locali che ospiteranno la Risonanza Magnetica sono in corso e che si stanno svolgendo nel rispetto dei tempi contrattuali. In particolare, ha aggiunto, essendo il progetto complesso ed essendo previsto un ampliamento degli spazi verso l’esterno, sono stati effettuati degli scavi da parte della ditta incaricata”. La nota spiega che è stata rinvenuta la presenza di amianto, che ha comportato una parziale sospensione dei lavori e la necessità di azioni di bonifica.

