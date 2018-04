THE WALK/ Su Rai 3 il film con Joseph Gordon-Levitt (oggi, 5 aprile 2018)

The Walk, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: Joseph Gordon Levitt, BenKingsley e Charlotte Le Blonne, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio della trama.

05 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST JOSEPH GORDON LEVITT

Il film The Walk va in onda in prima visione su Rai 3 oggi, giovedì 5 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola di produzione americana datata 2015 ascrivibile al genere biografico con connotazioni drammatiche. La pellicola diretta da Robert Zemeckis, si basa su un libro dall'omonimo titolo scritto da Philippe Petit. Tra il cast da segnalare la presenza di Joseph Gordon l'attore americano interpreta Philippe. La pellicola non è mai stata visionata sui piccoli schermi italiani all'interno dei Palinsesti Rai, ed è per questo ascrivibile ai film di prima visione RAI. Il film andrà in onda nuovamente questa sera su Rai 3. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE WALK, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sull'idea di Philippe Petit di attraversare su un cavo sospeso il World Trade Center di New York. Philippe è un artista circense cacciato da casa per la sua passione per il funambolismo. Il giovane si trasferisce nella città statunitense è supportato da un gruppo di amici inizia a mettere in cantiere l'impresa. La trama del film porta lo spettatore passo passo verso quella che diventerà una delle imprese più pubblicizzate in tutto il mondo. Molte Infatti sono le difficoltà che il giovane dovrà superare, una di queste ruota attorno il ferimento accidentale dell'artista circense, che durante un sopralluogo nel cantiere delle torri lo vede conficcarsi un chiodo in un piede. Il giorno dell'impresa a complicare il tutto arrivano anche i poliziotti, che vogliono impedire quello che per loro è una vera e propria pazzia, il giovane non si scompone e nonostante le forze dell'ordine inizia la sua impresa, lasciando i poliziotti alla base del cavo. Il passaggio sul cavo nonostante il vento viene portato a compimento tra gli applausi della popolazione che estasiata guardava il ragazzo che rischiava la vita. Alla fine l'impresa lo renderà famoso in tutto il mondo e gli farà acquisire un pass a vita per il tetto delle Twin Tower.

