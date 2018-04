The Voice of Italy 2018/ Blind Auditions, team e diretta: Francesco Renga, scintille con Cristina Scabbia?

The Voice of Italy 2018, blind auditions diretta 5 aprile: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere i nuovi componenti dei rispettivi team.

05 aprile 2018 Stella Dibenedetto

The Voice of Italy 2018

Terzo appuntamento con The Voice of Italy 2018 che torna in onda oggi, giovedì 5 aprile, in prima serata su Raidue. Costantino Della Gherardesca conduce il terzo appuntamento con le Blind auditions ovvero con le audizioni al buio nel corso delle quali, i coach Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga, fidandosi solo del proprio istinto, dopo aver ascoltato solo la voce degli aspiranti concorrenti, devono girarsi per cercare di convincere il talento sul palco a scegliere la propria squadra. Dopo le prime due puntate delle Blind Audition, mancano ancora due puntate per passare alla fase successiva ovvero quella “Knock Out”. Alla puntata finale, ogni coach arriverà con un solo talento al termine della quale, un solo cantante sarà il vincitore di The Voice of Italy portando a casa un contratto con la casa discografica Universal Music.

THE VOICE OF ITALY 2018, TERZA BLIND AUDITION

Penultimo appuntamento con le Blind Audition. L’obiettivo di J-Ax, Cristina Scabbia, Al Bano e Francesco Renga è completare il proprio team. Al termine delle audizioni al buio, ogni team deve avere dodici talenti. Finora, tutti i team hanno 7 concorrenti tranne che Francesco Renga che ne ha cinque. Quest’ultimo, infatti, è stato penalizzato dall’opzione “Blocca Coach”, introdotta per la prima volta in Europa. Ogni coach, infatti, nella speranza di avere un determinato talento nel proprio team, può bloccare il coach concorrente. Nel corso della scorsa puntata di The voice of Italy, il più penalizzato è stato Renga, ma anche J-Ax ha perso l’occasione di prendere nel proprio team una ragazza che vive cantando nei locali e che è finita nel team di Cristina Scabbia, letteralmente stregata dalla sua voce. Questa sera, i quattro coach torneranno a farsi la guerra con la Scabbia che è sempre più l’idolo dei fans.

I TEAM DI AL BANO E J-AX

Sette talenti per il Team Al Bano: Tekemaya (Francesco Bovino), 41 anni di Lecce (drag queen e cantante); Aurelio Fierro JR, 41 anni di Napoli (cantante); Maryam Tancredi, 18 anni di Napoli (studentessa); Cinzia Carreri, 28 anni di Mantova (performer); Virginia Dioletta, 22 anni di Roma (fonica); Simona Marcelli, 20 anni di Torre Boldone, Bergamo (studentessa); Selenia Stoppa, 26 anni da Lecce (attrice e cantante). Sette cantanti anche nel Team J-Ax: Antonio Licari, 18 anni di Marsala (studente); Kimberly Madriaga, 18 anni di Catania (studentessa); Beatrice Pezzini, 20 anni di Verona (studentessa al Conservatorio); Andrea Tramacere, 19 anni di Rovigo (studente e catechista nel tempo libero); Riccardo Giacomini, 27 anni di Cagliari (operaio); Angelica Ibba, 16 anni di Cagliari (studentessa); Angelica Peroni, 23 anni di Verona (studentessa e barista).

I TEAM DI FRANCESCO RENGA E CRISTINA SCABBIA

Solo cinque talenti, invece, per il Team Francesco Renga: Mirko Carnevali, 33 anni di Milano (musicista, sportivo); Marica Fortugno, 20 anni, di Reggio Calabria (studentessa); Asia Sagripanti, 19 anni di Pordenone (studentessa); Antonello Carozza, 32 anni di Campobasso (cantante); Michelangelo Falcone, 17 anni di La Spezia (studente). Sette talenti, infine, anche per il Team Cristina Scabbia: Ylenia Aquilone, 23 anni di Catania (banconista); Andrea Butturini, 23 anni di Brescia (studente); Alessio Parisi, 19 anni di Napoli (studente); Graziana Campanella, 26 anni di Bari (cantante); Elisabetta Eneh, 31 anni di Cosenza (disoccupata); Antonio Marino, 35 anni di Napoli (insegnante di canto); Alessandra Machella, 32 anni di Roma (musicista).

