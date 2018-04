Una vita / Liberto mette Elena alle strette: è innamorata di Simon? (anticipazioni 5 aprile 2018)

Una vita, anticipazioni 5 aprile 2018: Liberto, dopo le reticenze delle ultime puntate, scoprirà che Elena è innamorata di Simon. Cosa succederà alla finta coppia di fidanzati?

05 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Una Vita

L’irrefrenabile Rosina continua a fare di tutto per conquistare le attenzioni dell’affascinante Arturo e nella puntata di Una Vita in onda oggi pomeriggio vedremo finalmente tutti i suoi sforzi dare i loro frutti. Il nuovo arrivato, infatti, farà di tutto per ringraziarla per l’aiuto che lei continua a dargli nella gestione della casa, e per ricompensarla le chiederà di accompagnarla a teatro per seguire insieme l’Opera. Liberto, invece, dopo le prime reticenze di Elena sul suo rapporto con Simon tornerà all'attacco e, dopo averla messa alle strette, scoprirà che lei che in realtà è follemente innamorata del suo maggiordomo. Questa storia metterà quindi i due protagonisti di fronte a una decisione ormai inevitabile, che porterà alla chiusura definitiva della loro finta storia d’amore. Guai in arrivo, invece, per Mauro, che offrirà la sua ospitalità a Sara senza sapere che lei, in realtà, ha in mente un piano che gli causerà nuovi problemi.

UNA VITA: FELIPE E CELIA AL CAPOLINEA?

Sempre più distante da suo marito Felipe, Celia ha lasciato la sua casa con in mano una borsa piena di preziosissimi gioielli e, dopo aver finto un imminente incontro con Teresa, è riuscita a sottrarsi dal controllo di suo marito. Lontana da lui, è stata catturata da un uomo mascherato, che è riuscito a metterle le mani addosso non appena lei si è allontanata dalla sua dimora. Nell’appuntamento di Una Vita in onda oggi scopriremo che il malvivente misterioso è in realtà Cruz, che accetterà di liberarla solo dopo aver ricevuto la lei una preziosa ricompensa. Contemporaneamente, ad Acacias 38 Felipe farà di tutto per recuperare il suo rapporto coniugale e per questo acquisterà un vistoso mazzo di fiori da regalare alla sua amata moglie. La sua ennesima assenza da casa, però, lo manderà su tutte le furie fino a convincerlo della presenza di un amante. La coppia si dirà addio una volta per tutte?

