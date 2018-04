Uomini e Donne/ Giorgio Manetti "usa le donne per stare in tv": la svolta di Gemma e Anna (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ancora accuse per Giorgio Manetti: "Usa le donne per stare in tv". Anna Tedesco e Gemma Galgani prendono le distanze

05 aprile 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Un vero e proprio ciclone quello che si è abbattuto su Giorgio Manetti nelle ultime settimane. Da Gemma Galgani ad Anna Tedesco, fino a Gianni Sperti, il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne è stato più volte accusato di sfruttare ogni situazione per essere la centro dell'attenzione. Ultima Anna Tedesco che, dopo aver lasciato il programma in seguito al sospetto che avesse una storia segreta con Giorgio, ha accusato quest'ultimo, dichiarando: "Giorgio non ha fatto nulla per proteggerci, ha sorriso e mi ha delusa. Ha deciso di sfruttare la nostra amicizia per lasciare che i riflettori illuminassero il suo gran bel sorriso". Polemica non nuova per Giorgio che è stato già accusato di essere "uno che frutta le donne solo per stare in tv". Parole che tuttavia non hanno scalfito Giorgio, sempre rimasto fermo sulle sue posizioni.

Gemma Galgani pronta a un nuovo capitolo

La stessa Gemma Galgani si è detta d'accordo con queste accuse per Giorgio, tanto da chiudere una volta per tutte questo capitolo e dirsi davvero pronta ad andare avanti. Lo confermano le parole che la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne scrive sul suo profilo Facebook dove è sempre molto presente: "Sono pronta sono pronta sono pronta!!! Pronta per affrontare anche domani.. più combattiva che mai sono pronta ad affrontare la vita.. - scrive la dama - ogni giorno ha un suo perché e una sua battaglia da vincere o almeno a cui partecipare e in cui mettercela tutta per far sì ché finisca al meglio e che vinca il migliore!!! L’importante è esserci e partecipare.. l’importante è essere gli attori attivi della nostra vita!!"

