Uomini e Donne/ Lorenzo Riccardi cambia e non convince: un dettaglio allarma il pubblico (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il Lorenzo Riccardi "romantico" non convince. Il pubblico ricorda a Sara un dettaglio molto importante...

05 aprile 2018 Anna Montesano

Lorenzo Riccardi, Uomini e donne

Il cambiamento di Lorenzo Riccardi nei confronti di Sara Affi Fella è evidente. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha iniziato a mostrare una parte di se molto dolce e romantica che non convince Gianni Sperti così come non convince il pubblico di Uomini e Donne. "Fa strano vedere un Lorenzo così, si è sbilanciato parecchio. fa strano vederlo così romantico" ha dichiarato l'opinionista in studio di fronte alla visione dell'esterna fatta con la tronista. D'altronde sono state importanti le dichiarazioni fatte da Lorenzo a Sara, che si è detta scettica. "Fuori imparerai a fidarti di me. Io sono una persona che ama stare con la propria ragazza. - ha dichiarato Riccardi - Sono cambiato perché avevo paura che poi guardassi qualcun altro come guardi me e che quindi non riesco a portarti via". Parole tanto belle quanto sospette, e non solo per Sara, Gianni e Tina Cipollari.

Segnalazioni e sospetti su Lorenzo Riccardi: Sara alle strette

Anche il pubblico di Uomini e Donne si dice scettico: "Il caro Lorenzo ha già raggiunto il suo scopo e ancora non l'hanno capito!!! - scrive una telespettatrice, che poi segnala - A Pasqua era a fare il figo a Riccione e Rimini, ospite all'apertura di due locali, con un ragazzo e due ragazze... altro che innamorato di Sara!!!" Avvistamento che più di una fan del programma ha segnalato attraverso i social e che potrebbe minare ancora una volta la veridicità di Lorenzo e del suo interesse all'interno dello studio di Uomini e Donne. D'altronde sono in molti a credere che il vero scopo e quindi unico interesse di Lorenzo Riccardi sia la visibilità che il programma dà e, soprattutto, il trono. "Ricordo a Sara che Lorenzo le ha detto che deve tenere a mente una cosa che se lei lo sceglierà, l'ultima parola sarà sempre la sua, quindi occhio Sara, perché io ci starei bene attenta!" fa notare infine una telespettatrice.

© Riproduzione Riservata.