Uomini e Donne Oggi/ In onda il trono Classico, video anteprima: doppio bacio e caos per Nicolò (5 aprile)

Uomini e Donne, oggi 5 aprile in onda la seconda parte del trono Classico. Nicolò Brigante bacia Marta e Virginia: la Pasqualato furiosa lascia lo studio

05 aprile 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Si continua la settimana di Uomini e Donne con una nuova puntata del Trono Classico. Ieri ci siamo lasciati con le esterne di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Tra i due sono scattati i primi baci a stampo del quale si parla oggi in apertura di questo nuovo appuntamento. Scopriremo oggi la reazione di Nicolò Ferrari e dei presenti, seguito poi dalla visione dell'esterna di quest'ultimo. Si parla anche del bacio di Nilufar che potrebbe arrivare solo al momento della scelta così come fu per Ludovica Valli. Si passa poi al trono di Nicolò Brigante che ha deciso di portare a Sicilia sia Marta Pasqualato che Virginia Stablum. Si parte proprio da quest'ultima che, con stupore da parte del tronista, non si presenta. Nicolò è furioso e palesa di esserci rimasto davvero molto male.

MARTA LASCIA LO STUDIO FURIOSA

Arriva invece e con grande felicità in Sicilia Marta. L'esterna tra i due va benissimo e scatto un bacio molto appassionato. Nicolò Brigante però decide di recarsi di nuovo a Verona, sotto casa di Virginia, dandole un'ultima chance che la corteggiatrice coglie al volo. Scende e si scusa per il suo comportamento, dicendosene pentita. I due si abbracciano e scatta un lunghissimo bacio che scatena in studio il caos. Marta si alza e lascia lo studio tra lacrime e pesanti accuse e viene seguita da Nicolò che non rientra. Si conclude la puntata con il trono di Mariano Catanzaro, che è uscito con Eleonora e ha mostrato con lei un comportamento molto diverso dal solito che scatena in studio la reazione di Valentina. (Clicca qui per i video anteprima)

