Valeria Imbrogno/ Chi è? L'ex compagna di Dj Fabo e il libro ''Prometto di perderti'' (Maurizio Costanzo Show)

Valeria Imbrogno, l'ex compagna di Dj Fabo, a un anno dalla morte, racconta la loro storia a Canale 5 dopo l'uscita del suo libro ''Prometto di perderti''. (Maurizio Costanzo Show)

Valeria Imbrogno, Maurizio Costanzo Show

Prometto di perderti. Io, DJ Fabo e la vita più bella del mondo è il libro che Valeria Imbrogno ha voluto scrivere in collaborazione con Simona Voglioni Levy, edizione Baldini e Castoldi, sulla sua personale esperienza con il biotestamento e la decisione di Dj Fabo di porre fine alla propria vita con le sue sole forze. Il prima e il dopo della sua esperienza al fianco di Fabiano, diventato in tanti mesi di guerra accesa contro lo Stato uno dei simboli di libertà e dignità. Questa sera, giovedì 5 aprile 2018, Valeria Imbrogno siederà nel salotto del Maurizio Costanzo Show al fianco di tanti ospiti e di Marco Cappato, colui che ha accompagnato Dj Fabo nel suo ultimo viaggio verso la Svizzera. Nel suo testo Valeria affronta il suo personale percorso con il fidanzato, fatto di un prima e durante, a cui manca un dopo. Manca quella fetta di strada che adesso è costretta a fare senza il suo compagno, quella che la vede in solitaria e non più parte integrante di quell'esistenza a due che ha permesso ai due ragazzi di stringere un legame che va al di là della vita, della morte, dell'incidente e della sofferenza. Grazie al suo libro, sottolinea Vogue, la Imbrogno risponde a quella domanda che molti cittadini si sono posti immedesimandosi nei suoi panni: avrei fatto lo stesso? Prometto di perderti è molto di più della decisione di Valeria di rimanere al fianco del suo fidanzato in seguito all'incidente che lo ha reso cieco e tetraplegico. Molto di più della lotta contro le sue crisi respiratorie e il supporto costante di cui aveva bisogno. E' una promessa che la donna ha dovuto fare nel momento stesso in cui ha capito che avrebbe avuto un ruolo centrale anche nella morte volontaria di Dj Fabo.

A UN ANNO DALLA MORTE DI DJ FABO

E' trascorso ormai un anno dalla morte di Fabiano Antoniani, conosciuto da tutti come Dj Fabo, e compagno di Valeria Imbrogno. Lottatrice e campionessa di uno sport così estremo, ha potuto contare sulla sua passione per la guerra sul ring anche durante il suo percorso con il suo compagno. Sono state molte le battaglie vissute dalla coppia, prima fra tutti quella di restituire dignità a tutte le persone che si ritrovano a vivere un'esperienza simile a quella di Dj Fabo. Nel corso di una conferenza stampa, la Imbrogno ha sottolineato come la Legge sul biotestamento sia stata una risposta alle lotte che ha affrontato con il compagno Fabiano, quella libertà che hanno sempre voluto sia per la loro vita personale che per quella di coppia. In un seminario a Siena dello scorso marzo, Valeria ha sottolineato come l'ultimo anno sia stato particolarmente difficile per lei. Fin troppo lungo senza l'amore della sua vita, forse troppo noioso in assenza del suo compagno. 'Sto cercando di vivere due volte', ha sottolineato, ammettendo che sia stato molto difficile per lei lasciare andare l'uomo che amava. Tenere Dj Fabo stretto a sé sarebbe stato fin troppo facile e soprattutto non avrebbe rispettato il desiderio di Fabiano di essere libero fino in fondo. Del resto 'l'amore è lasciare andare, non trattenere', come ha ricordato Valeria nel suo intervento.

© Riproduzione Riservata.