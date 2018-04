Vincitore Celebrity Masterchef 2018/ Finale, Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo: chi ha vinto?

Celebrity Masterchef 2018, chi trionferà tra Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo? Previsioni e meccanismo della gara per la finalissima di stasera.

05 aprile 2018 Valentina Gambino

Celebrity Masterchef 2, la finale

Questa sera andrà in onda la finalissima di Celebrity Masterchef 2: chi vincerà tra Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo? C’è grande attesa per la puntata conclusiva del cooking show che per l’occasione ha visto scendere in pista volti noti dello spettacolo italiano. Dopo le precedenti eliminazioni di Margherita Granbassi, Daniele Tombolini e Andrea Lo Cicero, sono tre i vip rimasti in gara che avranno modo di sfidarsi per uno scontro a suon di ricette e piatti prelibati: chi avrà la meglio tra di loro? Nel prime time di oggi, giovedì 5 aprile, a partire dalle 21.15 circa in esclusiva su Sky Uno HD, i tre personaggi famosi si dovranno sfidare per l’ultima volta ai fornelli. La puntata conclusiva si aprirà ancora una volta con un’ultima Mistery Box all’insegna del ‘lampo di genio’: a cosa serviranno infatti tre lampadine? Colui/lei che conquisterà questa prova entro due ore e mezza, avrà modo di godersi l’Invention Test con un poco di serenità maggiore avendo a disposizione dei vantaggi da poter sfruttare.

Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo: chi vincerà la seconda edizione di Celebrity Masterchef? Dopo le prime prove, il concorrente che ne uscirà sconfitto dovrà definitivamente abbandonare la gara e rinunciare al sogno di vincere il programma. La prima edizione come ben sapete, ha regalato la vittoria a Roberta Capua. La finale del cooking show, proseguirà poi con i super finalisti pronti a sfidarsi presentando ai giudici il loro personale menù degustazione. Per farlo in maniera ottimale avranno a loro disposizione due ore e mezza da utilizzare nel miglior modo possibile per sorprendere la giuria con i piatti da loro ideati. Dopo che sarà passata un’ora dall’inizio della prova finale, i due finalisti potranno anche iniziare a servire le portate e sperare di ottenere buoni risultati dal lavoro in cucina. Per l’ultima sfida non ci sarà un limite minimo o massimo di portate da poter servire ma quello che conta sarà la bontà e la precisione. Al termine delle ore a loro disposizione, i personaggi famosi saranno giudicati anche dai parenti e il vincitore donerà in beneficenza 100.000 euro.

