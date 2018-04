Virginia Stablum/ Uomini e Donne: chiede scusa a Nicolò Brigante per le esterne negate

Virginia Stablum a Uomini e Donne: dopo aver negato due esterne a Nicolò Brigante, la corteggiatrice torna sui suoi passi e chiede scusa al tronista, prossimo alla scelta.

05 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum (Instagram)

Dopo la puntata dedicata ai troni di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, oggi è il turno di Nicolò Brigante che da qualche settimana ha detto di essere prossimo alla sua scelta che sarà tra Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Il tronista ha deciso di portare entrambe le corteggiatrice in Sicilia. Mentre sta aspettando Virginia Stablum all’aeroporto, la redazione gli comunica che lei ha deciso di non presentarsi in esterna. Il tronista sbotta e se ne va, sostenendo che così non ha senso continuare. Dopo aver fatto l’esterna con Marta, Nicolò è tornato a Verona per parlare con Virginia: è l’ultima chance per la corteggiatrice. A differenza dalla volta scorsa la ragazza lo accoglie in casa e gli chiede scusa: “Sono stufa di litigare, ho voglia di vederti, di stare con te, di viverti perché mi manchi”. I due si baciano e il bacio prosegue anche quando decide di uscire a fare una passeggiata. Ovviamente le immagini non lasciano indifferente Marta Pasqualato che in lacrime lascia lo studio.

Virginia o Marta? I dubbi del web

Sui social, i fan di Uomini e Donne sono indecisi sulle due corteggiatrici così come lo è il tronista Nicolò Brigante. “Secondo me quel cretino di Nicolò sceglierà quella gatta morta furba cioè Virginia e io prenderò un palo fortissimo”, scrive una ragazza che fa il tifo per Marta Pasqualato. “Dite quello che volete ma io sono dalla parte di Virginia, ha totalmente ragione”, risponde un fan di Virginia Stablum. Un utente condivide la sua indecisione: “Non so voi, ma a me piace una volta Virginia , una volta Marta sono confusa anche io, figuratevi Nicolò, poverino”. In molti sostengono che la Stabul potremmo fare la tronista il prossimo anno: “Sono più che convinta che Marta sarà la scelta di Nicolò, Nilufar abbandonerà il trono mentre Sara sceglierà Lorenzo. Ci vediamo tutti a settembre con Luigi, Giordano e Virginia sul trono. Baci stellari”.

© Riproduzione Riservata.