12 ANNI SCHIAVO/ Su Canale 5 il film con Chiwetel Ejiofor (oggi, 6 aprile 2018)

12 anni schiavo, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Chiwetel Ejiofor e Michael Fassbender, alla regia Steve McQueen. La trama del film nel dettaglio.

06 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE BRAD PITT

Il film 12 anni schiavo va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 6 aprile 2018, alle ore 21.25. Tratto dalla biografia originale di Solomon Northup, afro-americano nato libero e successivamente messo in schiavitù da trafficanti di uomini in America. Un film crudo e riflessivo, ben diretto dal grande Steve McQueen, regista britannico, messosi in evidenza con il film 'Shame', il quale ha ben figurato alla 68ª Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel ruolo del protagonista Solomon Northup, l'attore britannico londinese di origine nigeriana, Chiwetel Ejiofor, premiato con diversi Awards nella sua splendida interpretazione di 'Otello', uno dei tanti riconoscimenti di una carriera iniziata nel 1997 con 'Amistad', alla regia fu Steven Spielberg in un film epocale sui temi della schiavitù. Nel cast sono presenti anche l'attore britannico Benedict Cumberbatch e Brad Pitt. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

12 ANNI SCHIAVO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo alla metà del IXX secolo e il violinista di colore Solomon Northup vive libero nello stato di New York, nella ridente e tranquilla, apparentemente, cittadina di Saratoga Spring. La sua vita appare come quella di un afro-americano che sta per realizzare il suo sogno, l'integrazione, la sua arte musicale (era un violinista davvero talentuoso), sposato con la moglie Anne, padre di Margaret (l'attrice Quvenzhané Wallis, candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per 'Re della terra selvaggia) e Alonzo. La sua disavventura inizia nel momento in cui due agenti, finti agenti di spettacolo, lo ingannano proponendogli un falso contratto teatrale, scusa invece ideata per porlo in catene e deportarlo in Louisiana, stato in cui i diritti degli afro-americani alla metà del 1800 erano ancora lungi dall'essere una realtà sociale, quindi riducendolo nella piena schiavitù di un uomo che torna ad essere, da artista e felice libero cittadino, uno schiavo per i latifondisti bianchi delle piantagioni di tabacco e cotone. E sarà proprio il cotone del suo 'padrone', lo spietato Edwin Epss (Michael Fassbender) al centro della sua nuova vita fatta di soprusi, maltrattamenti, condizioni inumane, ben dodici anni in cui l'esistenza di Northup viene annullata dalla cattiveria del 'padrone' sino all'incontro con Samuel Bass, gentiluomo canadese impegnato nella lotta alla schiavitù e la parità dei diritti umani. Bass rintraccerà la famiglia di Northup, la quale, identificandolo, ridarà lui la dignità che merita ponendo il proprietario, Epss, in condizione legale di dover annullare la proprietà esercitata sul suo schiavo. La fine di un incubo.

