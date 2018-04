Alessandro Cattelan, polemiche per la battuta su Mango/ L'ira del fratello Pino: che c... di satira è questa?

Alessandro Cattelan, nel suo show su Sky il conduttore ha ironizzato sul cantante lucano scomparso. L'ira dei fans e le polemiche per una battuta su Mango

06 aprile 2018 Fabio Belli

Alessandro Cattelan

Guai per Alessandro Cattelan: il popolare conduttore, maestro di cerimonie ormai da diverse stagioni di 'X Factor', il talento show musicale su Sky, è scivolato su una battuta su Mango. Nella fattiscpecie l'amatissimo cantante lucano che è entrato in uno sketch preparato dal conduttore per il suo talk show, in onda sempre sul canale satellitare Sky Uno, 'E poi c'è Cattelan'. Ipotizzando che prima di morire prematuramente Mango avesse organizzato uno show conclusivo della sua carriera a Parigi, Cattelan ha ipotizzato come titolo 'Ultimo mango a Parigi', in un gioco in cui si dovevano indovinare il titolo di un film con una lettera cambiata. Un gioco di parole che in molti hanno considerato offensivo e inopportuno nei confronti dell'artista scomparso.

L'IRA DEL FRATELLO, ARMANDO MANGO

Il fratello del cantautore Pino Mango, Armando Mango, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro il conduttore sul suo profilo su Facebook. Armando Mango ha scritto: "Ma che c.... di satira è questa? Non aggiungo nulla ad uno schifo che ha origini lontane." A far considerare ancora più offensiva la battuta relativa al titolo "Ultimo Mango a Parigi", il fatto che lo sketch fosse preparato (e dunque già scritto a tavolino con gli autori) in una parte di "E poi c'è Cattelan" in cui era ospite lo YouTuber ed attore Frank Matano. Dunque non si è trattato di una battuta estemporanea sfuggita, ma di qualcosa passata al vaglio dei controlli della trasmissione, eppure mandata in onda lo stesso.

LE SCUSE DI ALESSANDRO CATTELAN

Inevitabili, visto il parapiglia scatenatosi, le scuse di Alessandro Cattelan, sempre tramite social: "Sto leggendo le reazioni a questo spezzone. Ovviamente non voleva essere offensivo. Era solo un gioco di parole tra il titolo del film e il nome di Mango. Mi spiace se la cosa ha offeso qualcuno, ma non voleva essere una mancanza di rispetto. Un abbraccio." Queste le reazioni del conduttore che è impegnato anche a Radio Deejay, ogni mattina con la conduzione del programma "Catteland" e che era stato in precedenza criticato per una battuta sui vincitori di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, e il loro presunto plagio della canzone vincente, in uno spezzone del programma in cui era ospite la cantante Noemi.

VIDEO: LA BATTUTA DI CATTELAN SU MANGO

