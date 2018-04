Amaurys Perez torna sull'Isola dei Famosi/ Il naufrago a Playa Dos dopo gli accertamenti medici: ecco come sta

06 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Al di là del rumors sulla possibile lite con Franco Terlizzi ciò che è importante era la salute di Amaurys Perez. Quest'ultimo per fortuna sta meglio e il suo problema di salute si è rivelato meno importante di quanto si pensasse. Ha potuto fare ritorno così a L'Isola dei Famosi 2018, sbarcando a Playa Dos. La più felice di riabbracciarlo è stata sicuramente Alessia Mancini con la quale lo sportivo ha iniziato una splendida amicizia, basata soprattutto sul rispetto reciproco per i propri compagni rimasti a casa. Amaurys Perez ci tiene a sottolineare: "Sono stato incosciente a tirare troppo la corda. Si possono fare le cose ma con moderazione, non serve fare il macho latino". Ora Amaurys Perez torna in gara, ma dovrà fare attenzione anche perché la paura è stata molta e la voglia è quella di terminare questa avventura per provare a vincerla da protagonista.

IL MALORE E L'ADDIO ALL'ISOLA

Amaurys Perez aveva fatto preoccupare tutti per l'improvviso addio a L'Isola dei Famosi 2018. L'ex atleta infatti aveva sventolato bandiera bianca dopo aver accusato un malore. Si erano preoccupati moltissimo i suoi colleghi naufraghi, soprattutto Alessia Mancini che aveva sottolineato: "Amaurys Perez è il primo finalista e stare qui senza di lui è proprio strano. È andato via con la felpa grigia, speriamo stai bene. Mi manca". La produzione poi aveva fatto sapere che l'ex pallanuotista era stato costretto ad andare via per sottoporsi a dei controlli medici approfonditi, ma che erano alte le possibilità di rivederlo tornare proprio in Honduras. Sul malore di Amaurys Perez si era però anche mossa una nuvola di mistero con alcuni che sottolineavano come lui e Franco Terlizzi fossero arrivati alle mani, tanto che quest'ultimo era stato mandato via dal programma proprio per questo motivo.

