Anahi Ricca/ Chi è la stylist di Uomini e Donne? L'amicizia con Maria De Filippi e l'arrivo al Trono Over

Chi è Anahi Ricca? La stylist dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne lavora alla Mediaset da molti anni e cura i look della De Filippi e di Barbara D'Urso

06 aprile 2018 Anna Montesano

La redazione di Uomini e Donne ci sorprende oggi mandando in onda una puntata speciale dedicata ad uno dei volti degli ultimi anni del programma: Anahi. Si tratta della stylist che cura da qualche anno le sfilate dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Ma chi è davvero la severissima stylist? Anahi Ricca lavora in Mediaset già da molti anni. Oltre a curare e giudicare i look dei protagonisti del trono Over, Anahi vanta un sodalizio professionale con Maria De Filippi saldissimo. Infatti si occupa anche di curare i look della conduttrice, tanto da far parte dell'entourage di Amici. Maria De Filippi l'ha portata con se anche al Festival di Sanremo, quando ha affiancato come conduttrice Carlo Conti nel 2017.

ANAHI STYLIST DI MARIA E BARBARA D'URSO

Tra Anahi, Maria De Filippi e l'autore Luca Zanforlin c'è anche una grande amicizia: d'estate sono state anche paparazzate alle terme insieme, intenti a rilassarsi tra risate e divertimento. Ma Anahi Ricca non si occupa soltanto dei programmi di Maria De Filippi. Lei è infatti anche la stylist di Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nella puntata speciale di Uomini e Donne, Anahi si occupa di dare i suoi giudizi sulle ultime sfilate di dame e cavalieri del trono Over e dure sono le critiche alla mise di Gemma che si rifà a Basic Instinct: "Non è normale che una signora della sua età si metta a fare la parodia di Sharon Stone. Cioè è in minigonna ed è cortissima! Non si può vedere una signora così, ha anche l'olio sulle gambe come Belen!"

